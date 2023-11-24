Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира, а также индийского аналитического издания Organiser прогнозируют, что Франция может занять в международном рейтинге в этой сфере второе место после США.

Согласно экспертным оценкам ряда западных военных аналитиков, Франция в текущем году заметно активизировала продажу за рубеж своего оружия.

Так, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), а также аналитики индийского издания Organiser прогнозируют, что Франция даже сможет превзойти Российскую Федерацию по экспорту оружия, заняв в международном рейтинге в этой сфере второе место после США.

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При этом указывается, что во многом такое может произойти в связи с активно развивающимся в последний период военно-техническим сотрудничеством между Парижем и Нью-Дели, в том числе и с учетом размещения в июле с.г. Индией заказа на шесть французских подводных лодок Scorpene и на двадцать шесть реактивных Rafale для индийских ВМС.

Катар также намеревается пополнить свой арсенал ВВС еще 24 самолетами Rafale.

При этом аналитики отмечают, что в успехе Франции в экспорте своего вооружения безусловную значимую роль сыграли французские самолеты Rafale от Dassault Aviation, которыми в настоящее время оснащены ВВС Греции, Катара, Индии, Египта. Ожидается их появление и в Хорватии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах, которые в 2021 году заказали 80 штук Rafale F-4. Заключает сделку на поставку 16 самолетов Rafale Колумбия, Сербия также заявила о намерении купить 12 таких же французских самолетов, хотя исторически она закупала оружие у России.

Как следует из мониторинга SIPRI, поставки и заказы на Rafale уже достигли 500 штук, что лишь вдвое меньше, чем у главного французского конкурента в этой области - американского Lockheed Martin с его F-35 Lightning.

Еще одним весьма важным активным экспортером французского оружия в последний период становится компании Naval Group, три фрегата которой в 2022 году купила Греция.

Активно развивается международное сотрудничество Франции по продвижению французской самоходной артиллерии CAESAR за рубеж.

В целом же, Стокгольмский институт исследования проблем мира отметил в марте 2023 г., что размер торговли оружием Франции за период с 2018 по 2022 г. увеличился на 11 % по сравнению с 7,1 % за предыдущий четырехлетний период (детальная инфографика продажи оружия Францией сделана порталом Statista). На долю десяти клиентов пришлось 72 % из €113,9 млрд военной техники, экспортированной за последнее десятилетие (2013-2022 гг.) Францией. Странами, которые заказали наибольшее количество вооружений у французской промышленности за этот период, были Объединенные Арабские Эмираты (€21,5 миллиарда), Египет (€12,3 миллиарда), Катар (€11 миллиардов), Индия (€10,9 миллиарда) и Саудовская Аравия (€9,5 миллиарда).

Согласно сведениям SIPRI, в 2022 году экспортные заказы французских оборонных предприятий достигли исторического уровня, составив около €27 миллиардов. Таким образом, Франция сохранила свое положение третьего по величине экспортера оружия в мире после США и России.

При этом военные эксперты отмечают, что такой безусловный успех Франции произошел, в первую очередь из-за событий на Украине, которые не только побудили многие страны увеличить свои расходы на оборону, но и вынудили Россию немного сократить экспорт своей военной техники и оружия за рубеж из-за его повышенной востребованности вооруженными силами России в ходе СВО в Украине.