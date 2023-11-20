Французский Институт средиземноморских исследований FMES опубликовал 50 новых карт Средиземного моря и Ближнего Востока, в том числе и карты подводных кабелей в этом регионе.

Сегодня для мировой экономики и политики, а также для стратегической безопасности, неоспорима жизненная важность подводных кабелей информационных потоков, управляющих практически всем глобальным трафиком сведений. Этот поток информации, передаваемой по всему миру, от текстовых сообщений до видео и телефонных звонков, становится все более значительным, в связи с чем цифровые технологии занимают видное место в международных отношениях.

Подводные кабели представляют собой физический сегмент киберпространства. Порядка 98 % интернет-трафика проходит по оптоволоконным линиям, проложенным на дне океанов, которые чаще всего следуют по маршрутам морского движения. Экономическое развитие, финансовые потоки (ежедневная стоимость таких транзакций оценивалась еще в 2015 году в 10 триллионов долларов), военные действия и повседневная жизнь людей зависят от бесперебойной работы этих объектов и делает такие кабели краеугольным камнем современной глобализации.

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С учетом стратегического значения подводных кабелей, они картированы по трем основным осям США-Азия–Европа: Трансатлантическая, Транстихоокеанская и Евроазиатская оси, являясь отражением соотношения сил и государств.

Умышленные в результате шпионажа или случайные обрывы кабелей от якорей гражданских кораблей (некоторые из них, в частности, произошли в Алжире в 2015 году, в Египте в 2017 году, а также совсем недавно в Балтийском море между Швецией и Эстонией) являются двумя основными угрозами для этого абсолютно важного типа оборудования. Как известно, у некоторых стран даже существуют специализированные траулеры и подводные лодки, могущие совершать диверсии в районах прохождения таких кабелей, чтобы нанести стратегический ущерб противнику. Особенно в периоды обострения ситуации в том или ином регионе мира.

В этом плане безусловная стратегическая значимость таких кабелей сегодня особенно сильна в регионе Средиземноморского бассейна и Ближнего Востока. В особенности на таких участках, как Ормузский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, а также Суэцкий канал. Поэтому не удивительно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция (которая, в частности, контролирует порт в Марселе, самый важный в Средиземном море) стремятся через свои военные базы или в рамках военного сотрудничества получить доступ к этим кабелям. По мнению экспертов, считается, что Баб-эль-Мандебский пролив сегодня представляет собой одну из наиболее уязвимых точек сети кабелей для части Средиземного моря-Красного моря-Индийского океана, а Малаккский пролив - для части Юго-Восточной Азии.

С учетом этого весьма значимым событием стала недавняя публикация французским Институтом средиземноморских исследований FMES в своем «стратегическом Атласе Средиземноморья и Ближнего Востока» не только обобщенного представления об основных проблемах этого региона с указанием основных действующих сил в нем, но и 50 ранее неопубликованных карт. В том числе карты подводных кабелей в Средиземном море и на Ближнем Востоке.

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Указанная публикация, по оценкам западных экспертов, иллюстрирует возможности вооруженных сил и даже позволяет прогнозировать кризисные сценарии в регионе. Примечательно, что этот атлас был опубликован при поддержке Главного управления международных отношений и стратегии (DGRIS) Министерства вооруженных сил Франции.