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Как напряженность в отношениях между Китаем и США угрожает интернету

Сегодня подводные кабели стали основой мировой экономики и жизненно важными элементами функционирования нашей планетарной системы. Однако всплывают явные пробелы в международно-правовой базе подводных кабелей
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В эпоху «информационного общества», управляющие практически всем глобальным трафиком данных подводные кабели стали основой мировой экономики и жизненно важными элементами функционирования нашей планетарной системы. Сегодня этот поток информации, передаваемой по всему миру, от текстовых сообщений до видео и телефонных звонков, становится все более значительным, и в этой связи цифровые технологии занимают видное место в международных отношениях.

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Являясь в высшей степени стратегическим компонентом международной системы, через которую проходит более 98% информационных потоков, подводные кабели образуют морскую сеть, ставшую краеугольным камнем современной глобализации. Более 450 кабелей протянуты на 1,4 миллиона километров, этого достаточно, чтобы тридцать раз обогнуть Землю. Подводные кабели становятся особенно важными для гигантов индустрии развлечений (YouTube, Netflix, Amazon): в период с 2010 по 2022 год доля используемой ими глобальной полосы пропускания выросла с 10% до 71% по данным Telegeography - американской компании, специализирующейся на исследовании рынка телекоммуникаций.

Один только кабель может стоить сотни миллионов долларов, что весьма выгодно консорциумам, объединяющим операторов связи GAFAM (или Big Tech — это имена, используемые для описания пяти американских транснациональных онлайн-сервисов или компьютерных и программных компаний, которые доминировали в киберпространстве в течение 2010-х годов Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Ожидается, что в период с 2023 по 2025 год в проекты строительства подводных кабелей только в Азии будет инвестировано 2,4 миллиарда евро, что в шесть раз больше, чем в период с 2000 по 2022 год.

Подводный волоконно-оптический кабель принадлежит к глобальной системе передачи информации, которая составляет международную систему связи - как морской, так и цифровой. Поэтому, имея физическое измерение, уязвимостей в этой сети множество. Хотя подавляющее большинство уже причиненного ущерба вызвано деятельностью человека (например, зацепы за якоря или рыболовные сети), существуют также природные опасности – землетрясения, цунами, айсберги, извержения вулканов, или воздействие глобального потепления (в частности, подъем воды). Кабели также сталкиваются с злонамеренными действиями – перерезанием кабелей, перехватом данных, кибератаками – которые выходят на первый план. Особенно после террористической атаки на подводных газопроводах "Северный поток" в Балтийском море или обрывов кабелей месяц спустя в Марселе и у берегов Шотландии в Балтийском море в 2022 году.

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Сегодня на рынке подводных кабелей работают многие игроки, переплетение отношений которых иногда сложно понять. Традиционно в телекоммуникационном секторе доминируют США, Франция и Япония. На динамику отношений между участниками этого рынка влияют многие факторы, среди которых, в частности, можно указать на потрясения, которые были обусловлены появлением на рынке американских GAFAM, а в последнее время - технологический бум в Китае. Появление этих сетевых гигантов в телекоммуникационном секторе привело к перераспределению карт подводных кабелей и вызвало экономическую конкуренцию, в том числе и в области производства кабелей. Сегодня среди наиболее крупных игроков в индустрии подводных кабелей, пожалуй, следует назвать японскую компанию Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), сингапурскую Singapore Telecommunications (Singtel), а также американские Meta и Google. 

С учетом стратегического значения подводных кабелей, они давно уже картированы по трем основным осям вокруг триады США-Азия–Европа: Трансатлантическая, Транстихоокеанская и Евроазиатская оси.  Так как кабели никогда не были свободны от геополитических реалий, их расположение является отражением соотношения сил и государств. Когда-то в эпоху телеграфа в международной системе связи доминировала Британская Империя, но сейчас в эпоху компьютерной информации в значительной степени доминируют Соединенные Штаты и их нормативная база. С учетом стремления США доминировать на всех направлениях, не удивительно, что в кабельной сети также прослеживается американская логика конфронтаций, в частности между Севером и Югом, зависимости африканских стран от Европы, а также неравенства в развитии и возможностях подключения. Таким образом подводные кабели и морское дно стали зоной конфликта, особенно с учетом того, что информационный контроль стал инструментом, служащим конъюнктурной игре держав на международной арене.

Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция к политизации кабельного телевидения. Великие державы все активнее вкладывают средства в это пространство и принимают смелые ответные меры, чтобы повысить свою устойчивость или даже иметь рычаги давления, например, в случае Китая или России.

В указанных условиях имеющие отношение к этой сфере компании, в особенности в вопросах прокладки подводных кабелей, весьма часто оказываются к конфликтных ситуациях, в том числе и в отношениях между странами.

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Так, весьма существенный конфликт подобного рода сегодня отмечается в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2024 году Meta и Google надеются завершить строительство Echo - кабеля, соединяющего Калифорнию с Сингапуром через Гуам и Индонезию. В то же время Meta и Keppel Telecommunications & Transportation (Сингапур) хотят пересечь Яванское море с помощью Bifrost.

Singtel намеревается совместно с Meta и японской KDDI проложить оптоволоконный кабель Юго-Восточная Азия-Япония 2 (SJC2) протяженностью 10 500 километров, соединяющий Японию и Сингапур. После подписания соглашения в 2018 году его реализацию первоначально планировалось осуществить в 2020 году, но китайская сторона стала тормозить с выдачей необходимого разрешения для прохождения инфраструктуры через свои воды, сославшись на соображения «национальной безопасности».

Таким образом, реализация ряда проектов, на которые придется передача самого большого количества данных в мире, сейчас замораживается из-за усиления конфронтации между США и Китаем и необходимости получения от Пекина согласования на такую прокладку кабеля по дну Южно-Китайского моря. В условиях происходящей сейчас напряженности в отношениях Пекина с Вашингтоном, Китай не спешит с выдачей разрешения корпорациям на прокладку кабеля в своих территориальных водах, в частности проекту, участниками которого являются американская Meta и японская KDDI. Некоторые считают, что это ответ Китая на недружественные действия США, так как с 2020 года администрация Трампа блокировала участие Китая в проекте прокладки подводных кабелей Clean Network.

Поэтому сейчас гиганты информационной индустрии стараются найти способы обойти Южно-Китайское море. В частности, Meta, Google, NTT и другие планируют проложить «петлю Apricot» - первый внутриазиатский кабель, который проходит в обход Южно-Китайского моря через восточные воды Филиппин и Индонезии. Но это означает удлинение сроков проекта и его значительное удорожание. К тому же другие игроки региона, например, Индонезия и Филиппины, также ужесточают правила выдачи разрешения на прокладку кабеля в своих территориальных водах.

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В указанных условиях всплывают явные пробелы в международно-правовой базе подводных кабелей. Подводная сеть, расположенная в открытом море, регулируемом заключенной в г. Монтего-Бее 10.12.1982 Конвенцией по морскому праву и территориальными водами, на которые распространяется действие различных законов прибрежных государств, создает системную взаимозависимость между государствами, что усложняет ее регулирование. Формального регулирования на глобальном уровне не существует, а защита со стороны международного права является недостаточной.

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противостояние сша и китая глобальный трафик информации подводные кабели
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