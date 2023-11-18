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vizir47
Китай объявляет о запуске самой быстрой в мире коммерческой интернет-сети
Китай объявил о запуске на его территории самой быстрой в мире интернет-сети. По сообщениям китайских СМИ, она будет развивать скорость 1,2 терабит в секунду, что в 12 раз выше, чем в США.

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Китай через нескольких интернет-гигантов, включая Huawei, объявил, что на его территории запускается самая быстрая в мире интернет-сеть. По сообщениям китайских СМИ, она будет развивать скорость 1,2 терабит в секунду.

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 Кабельная сеть протяженностью 3000 километров соединит Пекин с южными районами Китая, развивая невиданную ранее в коммерческих сетях скорость, достаточную, в частности, чтобы транслировать эквивалент 150 фильмов в формате 4K каждую секунду.

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/426002_O.png

По оценкам западных экспертов, объявленная Пекином через Huawei, China Mobile, Университет Синхуа, а также китайскую образовательную и исследовательскую сеть (CERNET) скорость самой быстрой в мире интернет-сети является грандиозным прорывом для информационного пространства. До сих пор самые большие возможности передачи данных достигали скорости 100 гигабит в Соединенных Штатах, что в 12 раз меньше, чем ожидаемая скорость в Китае. С такой скоростью Китай превзойдет ожидания экспертов интернет-индустрии, которые прогнозировали ранее, что мифический рубеж в 1 терабит в секунду будет преодолен только к 2025 году.

Развитие такой интернет-сети рассматривается в Китае как отличная новость, особенно для развития технологического прогресса. С помощью этого проекта, развитие которого, как ожидается, продолжится в ближайшие месяцы, Китай сможет позволить образовательным учреждениям, университетам и исследовательским лабораториям передавать и получать колоссальные данные с исключительной скоростью. Кроме того, такая высокоскоростная сеть также позволит лучше развивать уже существующие технологии, в частности, в области использования искусственного интеллекта, в автомобилестроении с автоматическим управлением и другие устройства, уже существующие в 5G.

Согласно исследованию, опубликованному  недавно, европейской страной с лучшим подключением к интернету является Исландия. Как следует из этого исследования, Западная Европа, Северная Америка и Прибалтика доминируют в верхних скоростных диапазонах доступа в интернет. В то время, как на Африканском континенте, в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в государствах СНГ скорость сети самая низкая.

Пятью странами или территориями с самым быстрым интернетом в мире являются Нормандский остров Джерси (264,52 Мбит/с), Лихтенштейн (246,76 Мбит/с), Макао (231,40 Мбит/с), Исландия (229,35 Мбит/с) и Гибралтар (206,27 Мбит/с). 

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И наоборот, самая низкая скорость интернета в Европе зафиксирована в Албании, Хорватии и Турции, где скорость соединения составляет менее 30 мегабит в секунду.

#китай #интернет #инновации #скорость доступа в интернет
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