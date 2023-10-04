Британскому сайту Cable.co.uk удалось создать интерактивную карту мира с отражением средней скорости широкополосной сети интернет в различных регионах мира.

Согласно исследованию, проведенному в 220 странах мира британским сайтом Cable.co.uk, удалось создать интерактивную карту мира с отражением средней скорости широкополосной сети интернет в различных регионах мира. Страны на этой карте обозначены цветом в соответствии со средней скоростью доступа в интернет.

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Как следует из этого исследования, Западная Европа, Северная Америка и Прибалтика доминируют в верхних скоростных диапазонах доступа в интернет. В то время, как на Африканском континенте, в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в государствах СНГ скорость сети самая низкая.

Пятью странами или территориями с самым быстрым интернетом в мире являются Нормандский остров Джерси (264,52 Мбит/с), Лихтенштейн (246,76 Мбит/с), Макао (231,40 Мбит/с), Исландия (229,35 Мбит/с) и Гибралтар (206,27 Мбит/с). Сразу бросается в глаза, что все эти страны имеют общие черты: четыре из пяти находятся в Западной Европе, за очевидным исключением Макао. Все они являются либо малыми, либо островными государствами. Объяснить это можно тем, что гораздо проще внедрить оптоволоконную широкополосную связь FTTP и мобильный интернет 5G для меньшего населения и/или на меньшей территории.

Все 28 стран Западной Европы, в которых проводилось измерение, оказались среди лидеров этого рейтинга, причем восемь из них вошли в первую десятку. Средняя скорость по региону составляет 118,69 Мбит/с, что делает его самым быстрым из 13 регионов мира в целом.

Самыми медленными местами в европейском регионе были Фарерские острова (41,97 Мбит/с, 92-е место), Дания (49,98 Мбит/с, 71-е место) и Австрия (55,82 Мбит/с, 67-е место). Самая низкая скорость интернета в Европе также зафиксирована в Албании, Хорватии и Турции, где скорость соединения составляет менее 30 мегабит в секунду.

Пятью странами или территориями в мире с самой низкой скоростью сети являются Афганистан (1,71 Мбит/с), Йемен (1,79 Мбит/с), Сирия (2,30 Мбит/с), Восточный Тимор (2,50 Мбит/с) и Экваториальная Гвинея (2,70 Мбит/с). Все эти страны страдают от неразвитой сетевой инфраструктуры и низкого уровня охвата населения цифровыми услугами.

В Северной Америке были исследованы пять стран, и все они оказались в верхней половине рейтинга. Средняя скорость по региону в целом составляет 94,02 Мбит/с. Соединенные Штаты (136,48 Мбит/с, 12-е место) лидировали в регионе, Канада (136,08 Мбит/с, 13-е место) заняла второе место, а Бермудские острова (95,58 Мбит/с, 30-е место) - третье. Между тем, Гренландия (41,19 Мбит/с, 95-е место) была самой медленной в регионе, за ней следовали Сен-Пьер и Микелон (60,77 Мбит/с, 57-е место).

Страны Балтии полностью вошли в топ-50, их общий региональный средний показатель составляет 80,09 Мбит/с. Причем, Литва показала лучшие результаты, заняв 37-е место в общем зачете со средней скоростью 87,09 Мбит/с. За ней последовали Литва (86,36 Мбит/с, 38-е место) и Латвия (66,79 Мбит/с, 40-е место).

В регионе Восточной Европы по региону средняя скорость передачи данных составляет 67,92 Мбит/с. В тройку самых быстрых стран вошли Словакия (138,03 Мбит/с, 11-е место), Румыния (100,66 Мбит/с, 25-е место) и Северная Македония (97,88 Мбит/с, 26-е место). Тремя самыми медленными были Албания (25,36 Мбит/с, 125-е место), Хорватия (25,72 Мбит/с, 124-е место) и Болгария (40,43 Мбит/с, 98-е место).

Средняя скорость доступа в интернет в регионе СНГ составляла 22,92 Мбит/с. В тройку самых быстрых стран этого региона входят Россия (57,95 Мбит/с, 62-е место), Украина (38,13 Мбит/с, 101-е место, скорость которой значительно снизилась в этом году по понятным причинам) и Беларусь (34,10 Мбит/с, 109-е место). Самыми медленными странами региона были Таджикистан (2,98Мбит/с, 214-е место), Туркменистан (4,49Мбит/с, 206-е место) и Азербайджан (10,20 Мбит/с, 171-е место). И Таджикистан, и Туркменистан вошли в число 20 самых медленных стран мира.