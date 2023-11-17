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vizir47
Франция разрабатывает программу ASSYDUS для противодействия антидроновым радарам
Одной из целой разрабатываемой Францией программы ASSYDUS является использование «автономного Роя воздушных дронов» для создания у противовоздушной обороны противника ложного понятия «радиолокационного эквивалента поверхности».

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Беспилотные летательные аппараты все более становятся ключевым инструментом для военных во многих странах. Их использование  вооруженными силами особенно активно происходит в последнее время в качестве инструмента поражения военных объектов противника, а также для получения разведывательной информации на поле боя, особенно в труднодоступных районах.

Однако, вместе с активизацией использования дронов, происходит и совершенствование способов борьбы с ними, особенно с использованием радиолокационных средств. При этом различные страны идут каждая своим путем совершенствования указанной борьбы с противовоздушной обороной противника.

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В этом плане обращает на себя внимание разрабатываемая французским министерством обороны программа ASSYDUS (Autonomous system for decoying using uav swarms), одним из главных направлений которой является использование «автономного Роя воздушных дронов» в целях создания у противовоздушной обороны противника ложного понятия «радиолокационного эквивалента поверхности» (SER).

Crédits photo : Thales

В этом плане проект ASSYDUS, осуществляемый в партнерстве с LaBRI (Лабораторией Бордо по исследованию в области информатики) Университета Бордо, имеет своей целью совершенствование технологий в области навигации и автономности Роев дронов. Этот проект, в частности, планируется быть представленным 23-25 ноября с.г. на Форуме инновационной защиты  министерства обороны Франции

Как указывают французские военные эксперты, хотя возможности одного беспилотного летательного аппарата могут оказаться ограниченными (с точки зрения веса, габаритов полезной нагрузки, географического удаления и т. д.), использование нескольких совместных беспилотных летательных аппаратов, образующих Рой, позволяет расширить возможности использования дронов, создав при этом у операторов противовоздушной обороны ложного восприятия этого Роя как единого целого объекта. Например, воздушного судна. В этих условиях инновация проекта ASSYDUS заключается во внедрении автономных Роев и в расширении возможностей кроссплатформенных систем за счет совместной работы. В этом случае автономность Роя будет иметь решающее значение в приложениях управлений множества взаимодействующих дронов, управляемых оператором, наряду с его способностью сопряжения действий дронов и пилотированием боевого самолета.

Исследования, уже проведенные в ходе проекта ASSYDUS, позволили, как сообщается, подтвердить возможность автономного достижения желаемого ложного радиолокационного эквивалента поверхности (SER) с помощью многороторных беспилотных летательных аппаратов. Команда проекта также смоделировала излучение, создаваемое Роем, в соответствии с типами дронов и их местоположением. Набор был протестирован в ходе проведенных летных испытаний, была проверена вся цепочка процедур, и результаты были подтверждены в режиме реального времени.

Как отмечается, Рои дронов смогут также решать многие гражданские задачи. В частности такие, как установление линии связи между двумя удаленными точками (например, после стихийного бедствия для направления помощи) или для достижения районов, труднодоступных для людей или пилотируемых транспортных средств, чтобы ускорить поиск жертв в труднопроходимых местах или после схода лавины.

Что касается военного применения, ASSYDUS представляет собой технологический блок, который может помочь разместить датчики на большой территории в соответствии с заранее определенной схемой или даже создать «приманку» для противовоздушной обороны благодаря единичной скрытности дронов во время захода на посадку. Отсюда работа, проводимая в настоящее время под эгидой Агентства оборонных инноваций (AID) Франции в рамках проекта ASSYDUS оценивается военными французскими экспертами как весьма перспективная.

При этом отмечается, что проект ASSYDUS в некотором роде напоминает эксперимент, проведенный в 2020 году Управлением оперативных возможностей (RCO) Королевских ВВС Великобритании. Тогда такая операция заключалась в том, чтобы запустить Рой беспилотников, оснащенных модулем радиоэлектронной борьбы BriteCloud, чтобы запутать радары системы противовоздушной обороны противника.

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Напомним, что система BriteCloud - это устройство с цифровой радиочастотной памятью (DRFM – Цифровая радиочастотная память), которое записывает радиосигналы с целью их модификации и повторной передачи для искажения данных, полученных радаром.

#бпла #франция #инновации #вооруженное противостояние #использование роя дронов #программа assydus
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