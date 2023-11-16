14 членов Конгресса США, поддерживая действия мировой общественности, активизировали усилия в целях освобождения австралийского основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа.

Члены Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин и демократ Александрия Окасио-Кортес, поддерживая действия мировой общественности, активизировали усилия в целях освобождения австралийского основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа.

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Вместе с 14 другими членами Конгресса США они направили письмо президенту Джо Байдену, призывая к немедленному прекращению планов США по экстрадиции и судебному преследованию Ассанжа. Их совместное обращение предупреждает администрацию США о том ущербе, который может быть нанесен двусторонним отношениям между Соединенными Штатами и Австралией, если судебное преследование Ассанжа продолжится.

В открытом письме американскому президенту утверждается, что «журналисты обязаны искать источники, в том числе документальные свидетельства, чтобы информировать общественность о деятельности правительств». Группа американских конгрессменов предупреждает, что такое необоснованное судебное преследование потенциально может криминализировать стандартную журналистскую практику, тем самым препятствуя функционированию СМИ.

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Ассанж по-прежнему пока содержится в лондонской тюрьме Белмарш, где он сопротивляется попыткам Соединенных Штатов предъявить ему обвинения в экстрадиции, в частности, в соответствии с «Законом о шпионаже». Требования о его экстрадиции в США последовали за публикацией сотен тысяч конфиденциальных документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке и совершенных в них преступлений в том числе и американскими военнослужащими. Приказ об экстрадиции Ассанжа был подписан в июне прошлого года министром внутренних дел королевства Прити Патель. Поэтому в нынешних условиях Джулиан Ассанж может быть в самое ближайшее время экстрадирован в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом по 18 пунктам обвинения в нарушении "Закона о шпионаже", за что ему может грозить 175-летний тюремный срок. В случае экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, он предстанет перед Окружном судом Восточного округа Вирджинии, где правительство США уже ранее выиграло большинство дел о шпионаже.