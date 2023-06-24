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Экстрадиция Джулиана Ассанжа в США становится все более вероятной
Издание ScheerPost, отталкиваясь от поступающей из Великобритании информации, заявляет, что юридические возможности помешать экстрадиции Джулиана Ассанжа в США тают.
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            © REUTERS / Henry Nicholls

На прошлой неделе судья  британского Высокого суда Джонатан Свифт отклонил два запроса адвокатов Джулиана Ассанжа об апелляции на его экстрадицию. Это весьма важный этап в отказе апелляции, так как этот суд имеет весьма существенные полномочия в рассмотрении апелляционных обращений.

Приказ об экстрадиции Ассанжа был подписан в июне прошлого года министром внутренних дел королевства Прити Патель. Поэтому в нынешних условиях Джулиан Ассанж может быть в самое ближайшее время экстрадирован в Соединенные Штаты, где он предстанет перед судом по 18 пунктам обвинения в нарушении Закона о шпионаже, за что ему может грозить 175-летний тюремный срок.

Единственным шансом заблокировать экстрадицию может стать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Парламентская ветвь Совета Европы, создавшая ЕСПЧ, вместе со своим Комиссаром по правам человека выступает против «задержания, экстрадиции и судебного преследования» Ассанжа, поскольку это представляет собой «опасный прецедент для журналистов». Однако неясно, будет ли правительство Великобритании уважать решение ЕСПЧ если он вынесет решение против экстрадиции, или же Великобритания экстрадирует Джулиана до того, как будет рассмотрена апелляция в Европейском суде.

В случае экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, он предстанет перед Окружном судом Восточного округа Вирджинии, где правительство США уже ранее выиграло большинство дел о шпионаже.

Судья Ванесса Барайтсер из Вестминстерского магистратского суда отказала правительству США в удовлетворении запроса об экстрадиции в январе 2021 года из-за суровых условий, в которых Ассанж будет находиться в тюремной системе США, в почти полной изоляции без защиты, из-а чего Барайтсер не исключила возможность Ассанжа принять решение покончить жизнь самоубийством. По этой причине, вынося свое решение, Барайтсер определила, что экстрадиция будет репрессивной и постановила о необходимости его освободить.

Однако решение Барайтсер было отменено после апелляции властей США. Высокий суд согласился с выводами суда низшей инстанции относительно повышенного риска самоубийства и бесчеловечных условий содержания в тюрьмах. Но он также принял четыре заверения дипломатической ноты США №. 74, представленной суду в феврале 2021 года, в которой было обещано, что с Джулианом «будут обращаться хорошо». В «заверениях» властей США указано, что Ассанж не будет подвергаться специальным административным мерам (SAM), ему обещано, что, являясь гражданином Австралии, он якобы сможет отбывать там наказание, если австралийское правительство затем потребует его экстрадиции. Правительство США также заверяет, что Ассанж получит адекватную клиническую и психологическую помощь, ни до, ни после суда он не будет содержаться в административном изоляторе строгого режима (ADX)  близ Флоренса, штат Колорадо.

Хотя эти обещания с одной стороны звучат обнадеживающе, однако не стоит забывать, что ADX во Флоренсе не единственная тюрьма строгого режима в США и Ассанжа могут поместить в один из других подобных тюремных объектов, в частности, на Гуантанамо, где для заключенных устанавливается почти полная изоляция.

Поэтому, по заключениям многих наблюдателей, ни одно из этих «заверений» США не стоит бумаги, на которой они написаны, все они представлены с оговорками об освобождении и ни одно из них не является юридически обязывающим.

Кроме того, если Австралия не потребует экстрадиции Ассанжа, то таким образом США надеются избежать повода для их критики. Но даже, если бы этого не произошло, то Джулиану потребовалось бы от 10 до 15 лет, чтобы обжаловать приговор в американском Верховном суде, чего было бы более чем достаточно, чтобы разрушить его психологически и физически.

При этом издание напоминает о многих юридических нарушениях, которые умышленно были допущены в ходе расследования дела Ассанжа. И это, в частности, лишение, в нарушение международного права, бывшим президентом Эквадора Л.Морено права Ассанжа на убежище как политического беженца. Затем, с нарушением правовых норм произошло проникновение столичной полиции Лондона в посольство Эквадора — дипломатически суверенную территорию — для ареста натурализованного гражданина Эквадора. За пренебрежение этими международными нормами правительство Морено, лишившее Джулиана гражданства, якобы получило от Международного валютного фонда значительную ссуду. Были проигнорированы слежка ЦРУ и противоправные записи встреч между Джулианом и его адвокатами во время его пребывания в посольстве в качестве политического беженца, что уже должно было бы стать поводом для прекращения судебного разбирательства. Была проигнорирована статья 4 британо-американского договора об экстрадиции, которая запрещает такие действия за политические преступления, и многие другие нарушения.

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В указанных условиях  издание ScheerPost (и, кстати, многие другие представители альтернативных и по истине демократических западных СМИ) подчеркивает, что экстрадиция Ассанжа в США станет шагом в медленной казни издателя и основателя WikiLeaks, одного из самых значимых журналистов нашего поколения. Передача Ассанжа под юрисдикцию США без сомнения приведет к тому, что он проведет остаток своей жизни в американской тюрьме и создаст юридические прецеденты, которые будут способствовать криминализации любого расследования аппаратом западной власти, даже в отношении граждан другой страны. Это будет удар по анемичной западной демократии, стремительно превращающейся в корпоративный тоталитаризм.

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#джулиан ассанж #западная демокатия #западная демократия #информационное противостояние #свобода сми
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