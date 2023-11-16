Семь стран, остающихся на сегодняшний день особыми приверженцами использования САУ CAESAR, объявили о создании объединения сторонников CAESAR для совместного продвижения технических разработок и применения этих артиллерийских систем.

Французская 155-мм САУ CAESAR (Camion Equipé d'un Système d'Artillerie) – это самоходная установка, которая создана и производящаяся компанией Nexter. Гаубица CAESAR установлена на шасси шестиколесного грузовика и находится на вооружении французской армии с 2007 года. Отмечается высокая точность использования САУ. Наведение орудия на цель производится при помощи сенсорного дисплея в кабине грузовика в автоматическом режиме. Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. В боезапас входит 18 снарядов.

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САУ CAESAR находятся, помимо Франции, на вооружении армий ряда государств, среди которых ВС Бельгии, Дании, Таиланда, Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Чешской Республики, Литвы.

Около 50 таких САУ получила в последний год Украина. В частности, Париж поставил 18 гаубиц Киеву в 2022 году, а в апреле с.г. партию таких гаубиц передала Дания. Как сообщали датские СМИ, первоначально гаубицы CAESAR предназначались для сухопутных войск Дании, однако военное ведомство этой страны забраковало их из-за многочисленных дефектов, после чего решило передать ВСУ.

В начале с.г. заводы, производящие САУ CAESAR во Франции, получили от президента Макрона задание: вдвое сократить время производства одной САУ, «поскольку их ждет Украина».

Как показали результаты использования Украиной САУ CAESAR в ходе СВО, броня САУ весьма слабая, однако обладает хорошей маневренностью на поле боя.

14 ноября семь стран, остающихся на сегодняшний день особыми приверженцами использования САУ CAESAR, официально объявили во Франции о создании объединения сторонников CAESAR для совместного продвижения технических разработок и применения этих артиллерийских систем. Как сообщают французские СМИ, семь стран-пользователей и будущих пользователей этого вооружения подписали учредительный устав указанного объединения: Франция, Бельгия, Таиланд, Индонезия, Саудовская Аравия, Чешская Республика и Литва. К ним, якобы, могут присоединиться еще пять потенциальных клиентов, которые проявляют готовность сделать ставку на ассортимент CAESAR.

Создание объединения сторонников CAESAR "является краеугольным камнем этого грандиозного начинания в области международного сотрудничества", - заявил в ходе учредительного собрания генерал Ален Лар, представитель Генерального штаба Сухопутных войск Франции. "В последнее время артиллерия вновь заняла видное место на военных баталиях ... Уроки, извлеченные из Нагорного Карабаха, боевые действия, бушующие на востоке Европы, неоспоримая роль огневой поддержки в операциях по стабилизации: все современные конфликты напоминают нам о главенстве артиллерии», - подчеркнул бывший командир Иностранного легиона Франции генерал Ален Лар.

При этом учредители и участники указанного объединения сторонников CAESAR явно упустили из внимания тот факт, что САУ CAESAR успешно уничтожается российскими бойцами в ходе СВО в Украине. Так, даже новейшая версия французской самоходной гаубицы CAESAR (8х8) была, согласно боевых сводок за сентябрь с.г., уничтожена российскими бойцами, а сама боевая машина выгорела полностью после попадания в нее российского боеприпаса.