Ученые из Онкологического центра Калифорнийского университета в Дэвисе, Калифорния, открывают способ гибели раковых клеток у людей

Как сообщают американские СМИ, учеными из Онкологического центра Калифорнийского университета в Дэвисе в Сакраменто, Калифорния, идентифицирован белок на рецепторе CD95, который может "программировать" гибель раковых клеток. Результаты исследования подробно описаны в журнале Cell Death & Differentiation, рецензируемом изданием Nature. Это открытие оценивается как крупное достижение в борьбе с раком.

реклама

Рецептор - это белок внутри клетки, который принимает и передает сигналы. Согласно пресс–релизу Калифорнийского университета в Дэвисе, рецепторы CD95, также называемые Fas, были названы «рецепторами смерти», потому что они посылают сигнал, который вызывает «самоуничтожение» раковых клеток.

«Предыдущие попытки нацелиться на этот рецептор были безуспешными», - говорится в заявлении Джогендера Тушир-Сингха, доцента кафедры медицинской микробиологии и иммунологии и ведущего автора исследования. «Но теперь, когда мы идентифицировали этот эпитоп (мишень), может существовать терапевтический путь для нацеливания на Fas в опухолях».

Эксперты надеются, что будущие лекарства от рака смогут стимулировать активность этих рецепторов CD95, чтобы создать новое оружие против раковых опухолей, которые всегда лечили хирургическим путем, химиотерапией и лучевой терапией.

Иммунная терапия, такая как терапия Т-клетками кар (рецептор химерного антигена), показала многообещающие результаты для подгруппы пациентов, но их эффективность была ограничена против многих типов рака. Самая большая проблема этой терапии, которая обычно стоит 500 000 долларов и более, заключается в том, что она показала лишь «незначительный успех» в лечении солидных опухолей, отметил Джогендер Тушир-Сингх. «Наше исследование дает всестороннее представление и потенциальное решение для превращения скудных успехов Т-терапии в потенциально успешные методы лечения раковых опухолей», - подчеркнул исследователь.

Недавно обнаруженный «аварийный выключатель» может уничтожить опухолевые клетки, одновременно помогая повысить эффективность иммунотерапии, нанести разовый удар по опухолям, говорится в заявлении университета в Дэвисе. В свете этого прорыва Тушир-Сингх сказал, что теперь он с оптимизмом смотрит в будущее методов лечения рака.