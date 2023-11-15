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vizir47
Пентагон определил четыре военных цели на Ближнем Востоке
По всеобщему мнению, нанесение Израилем ударов по сектору Газа отражается на ситуации в регионе всего Ближнего Востока, в том числе и на присутствии в нем США

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Трагические события в Газе остаются в центре внимания не только мировой общественности, но и в американском обществе, в том числе и в военной среде США.

По всеобщему мнению, нанесение Израилем ударов по сектору Газа отражается на ситуации в регионе всего Ближнего Востока, в том числе и на присутствии в нем США. В арабском мире усиливается уверенность, что именно демонстративная поддержка Вашингтоном Тель-Авива имеет решающее значение для военных операций Израиля в Газе.  На этом фоне отмечаются участившиеся удары не по израильским, а по американским войскам в регионе, происходят нападения дронами и ракетами из Йемена, а также атаки на военные базы США в Сирии и Ираке. Так, за последний месяц различные региональные арабские военизированные группы совершили порядка 50 нападений на американских солдат, ранив по меньшей мере 45 из них.

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A plume of smoke rises in the sky of Gaza City

Значительное усиление антиамериканских настроений произошло после посещения президентом Байденом Израиля и оказания Белым домом решительной поддержки военной операции Тель-Авива в Газе. В ближневосточных СМИ особенно критически воспринимается отказ Белого дома призвать Тель-Авив к прекращению огня и наращивание поставок оружия Израилю в то время, как официальные лица США признают, что в результате израильских операций погибло несколько тысяч мирных жителей.

В ответ на это Пентагон развернул в регионе дополнительные военные средства, в том числе тысячи военнослужащих, два авианосца и атомную подводную лодку. 8 ноября Центральное командование США объявило, что за три дня провело две операции по демонстрации силы с бомбардировщиками B1-B Lancer. «Во второй раз за три дня американский B-1 Lancer совершил полет над ближневосточной зоной ответственности. Американские F-16 сопровождали бомбардировщик», - сообщил ЦЕНТКОМ США.

Со своей стороны лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пригрозил атаковать американские корабли в регионе, если разразится более масштабная война. «С самого начала войны Соединенные Штаты угрожали бомбить нас в Ливане со своих военных кораблей в Средиземном море. Мы готовы противостоять любому сценарию», - сказал он в своем выступлении на прошлой неделе. «Если разразится тотальная война, американцы заплатят своими кораблями, самолетами и солдатами».

На этом фоне представитель Министерства обороны объяснил текущие цели Вашингтона на Ближнем Востоке. Согласно пресс-релизу, в котором резюмируется заявление генерала Пэта Райдера, четыре приоритета Пентагона на Ближнем Востоке в настоящее время заключаются в следующем:

  • защита американских вооруженных сил и граждан в регионе;
  • оказание помощи, необходимой для безопасности Израиля, который защищает себя от новых атак со стороны ХАМАС;
  • координация действий с израильтянами с целью помочь добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая граждан США;
  • укрепление силовой структуры в регионе с целью сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от эскалации кризиса за пределами Газы.

По уточнению генерала Райдера, усиление группировки сил армии США в регионе включает развертывание авианосных ударных групп ВМС США "Джеральд Р. Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр", которые в настоящее время находятся в регионе, а также подводной лодки класса "Огайо". Как  сообщает   USNI News, в северной части Красного моря находятся также амфибийно-десантная группа двух десантных кораблей "Батаан" и "Картер Халл",  перебрасываемая из Персидского залива в Средиземное море для контроля побережья Израиля и Ливана. А также часть 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты США (MEU SOC), которое ранее  поддержало операцию "Щит пустыни", обеспечив "Демонстрацию силы" в Средиземном море.

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Как отмечают западные СМИ, на фоне действий Израиля в Газе, участившихся нападений на американские военные объекты на Ближнем Востоке и все большей концентрации американского военного присутствия в регионе, только вопрос времени, когда один из инцидентов может положить начало большой войне.

#израиль #ближний восток #события в газе #присутствие сша на ближнем востоке #стратегия пентагона
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