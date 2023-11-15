По всеобщему мнению, нанесение Израилем ударов по сектору Газа отражается на ситуации в регионе всего Ближнего Востока, в том числе и на присутствии в нем США

Трагические события в Газе остаются в центре внимания не только мировой общественности, но и в американском обществе, в том числе и в военной среде США.

По всеобщему мнению, нанесение Израилем ударов по сектору Газа отражается на ситуации в регионе всего Ближнего Востока, в том числе и на присутствии в нем США. В арабском мире усиливается уверенность, что именно демонстративная поддержка Вашингтоном Тель-Авива имеет решающее значение для военных операций Израиля в Газе. На этом фоне отмечаются участившиеся удары не по израильским, а по американским войскам в регионе, происходят нападения дронами и ракетами из Йемена, а также атаки на военные базы США в Сирии и Ираке. Так, за последний месяц различные региональные арабские военизированные группы совершили порядка 50 нападений на американских солдат, ранив по меньшей мере 45 из них.

реклама

Значительное усиление антиамериканских настроений произошло после посещения президентом Байденом Израиля и оказания Белым домом решительной поддержки военной операции Тель-Авива в Газе. В ближневосточных СМИ особенно критически воспринимается отказ Белого дома призвать Тель-Авив к прекращению огня и наращивание поставок оружия Израилю в то время, как официальные лица США признают, что в результате израильских операций погибло несколько тысяч мирных жителей.

В ответ на это Пентагон развернул в регионе дополнительные военные средства, в том числе тысячи военнослужащих, два авианосца и атомную подводную лодку. 8 ноября Центральное командование США объявило, что за три дня провело две операции по демонстрации силы с бомбардировщиками B1-B Lancer. «Во второй раз за три дня американский B-1 Lancer совершил полет над ближневосточной зоной ответственности. Американские F-16 сопровождали бомбардировщик», - сообщил ЦЕНТКОМ США.

Со своей стороны лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пригрозил атаковать американские корабли в регионе, если разразится более масштабная война. «С самого начала войны Соединенные Штаты угрожали бомбить нас в Ливане со своих военных кораблей в Средиземном море. Мы готовы противостоять любому сценарию», - сказал он в своем выступлении на прошлой неделе. «Если разразится тотальная война, американцы заплатят своими кораблями, самолетами и солдатами».

На этом фоне представитель Министерства обороны объяснил текущие цели Вашингтона на Ближнем Востоке. Согласно пресс-релизу, в котором резюмируется заявление генерала Пэта Райдера, четыре приоритета Пентагона на Ближнем Востоке в настоящее время заключаются в следующем:

защита американских вооруженных сил и граждан в регионе;

оказание помощи, необходимой для безопасности Израиля, который защищает себя от новых атак со стороны ХАМАС;

координация действий с израильтянами с целью помочь добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, включая граждан США;

укрепление силовой структуры в регионе с целью сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от эскалации кризиса за пределами Газы.

По уточнению генерала Райдера, усиление группировки сил армии США в регионе включает развертывание авианосных ударных групп ВМС США "Джеральд Р. Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр", которые в настоящее время находятся в регионе, а также подводной лодки класса "Огайо". Как сообщает USNI News, в северной части Красного моря находятся также амфибийно-десантная группа двух десантных кораблей "Батаан" и "Картер Халл", перебрасываемая из Персидского залива в Средиземное море для контроля побережья Израиля и Ливана. А также часть 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты США (MEU SOC), которое ранее поддержало операцию "Щит пустыни", обеспечив "Демонстрацию силы" в Средиземном море.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Как отмечают западные СМИ, на фоне действий Израиля в Газе, участившихся нападений на американские военные объекты на Ближнем Востоке и все большей концентрации американского военного присутствия в регионе, только вопрос времени, когда один из инцидентов может положить начало большой войне.