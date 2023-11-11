Согласно плану, опубликованному Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, эта страна готовится реализовать амбициозный проект массового производства человекообразных роботов в течение двух лет.

Согласно плану, опубликованному Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, эта страна готовится реализовать амбициозный проект массового производства человекообразных роботов в течение двух лет, который должен сделать КНР лидером в области робототехники.

Как следует из указанного плана, главная цель состоит сегодня в том, чтобы создать основу для инноваций в области человекоподобных роботов и самостоятельного производства необходимых детали для них. Предполагается, что продукция будет соответствовать передовым международным стандартам качества для использования в том числе и в суровых условиях в производственном и сервисном секторах.

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В документе MIIT подчеркивается, что роботы-гуманоиды должны будут обладать «разрушительным» потенциалом и «революционизировать» жизнь людей.

Министерство призвало китайское общество «использовать размер национального рынка и его систему для ускорения разработки человекоподобных роботов в качестве основной отрасли, которая позволит Китаю укрепить свои доминирующие позиции в сфере производства и цифровых технологий».

Пекин надеется, что к 2025 году в стране появятся две или три компании мирового уровня, которые будут поощрять малый бизнес заниматься этой сферой деятельности. В течение двух лет цель состоит в том, чтобы создать безопасную и надежную цепочку поставок технологий и сделать страну конкурентоспособной на мировом уровне. К тому времени эти продукты будут глубоко интегрированы в экономику и станут «новым двигателем» экономического роста.

Как отмечается в руководящем документе документе MIIT, «компьютерный мозг» и «конечности» роботов должны быть в центре внимания разработчиков и промышленности, в связи с чем отрасль должна стремиться создавать "высоконадежных" роботов для работы даже в сложных или опасных условиях. Указывается, что при мониторинге и охране «стратегических объектов» роботы должны иметь возможность перемещаться по «очень сложной местности», оценивать ситуацию и самостоятельно принимать разумные решения. В документе уточняется, что роботы должны обладать лучшей способностью защищать себя и работать с большей точностью в таких сценариях, как спасательные операции или ситуации, в которых используются взрывчатые вещества.

Согласно документу, соответствующие компетентные органы должны углублять международное сотрудничество, поощрять иностранные компании создавать исследовательские центры в Китае и выводить китайские товары на международный рынок.

В документе говорится, что, стремясь принять участие в установлении глобального стандарта для новых технологий, Пекин хочет «активно участвовать в разработке международных правил и стандартов», «привнести китайскую мудрость» в развитие отрасли.

Как уже отметили иностранные аналитики, эта директива является явной попыткой Китая укрепить свою технологическую автономию, поскольку США ужесточили с октября санкционный запрет Китаю на доступ к передовым американским чипам. В частности, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли потребовало, чтобы американские компаний получали лицензии, прежде чем они смогут экспортировать передовые полупроводниковые микросхемы в Китай под предлогом «предотвращения использования Пекином этих микросхем в военных целях». 23 октября правительство США потребовало от Nvidia прекратить экспорт большинства своих чипов искусственного интеллекта в Китай.

Не упоминая о санкционных шагах, предпринятых Соединенными Штатами, в документе MIIT содержится призыв к национальной промышленности разработать чипы искусственного интеллекта для человекоподобных роботов, которые обеспечивали бы самообучение и другие возможности, с явной целью конкурировать в этой области с такими международными компаниями, как Samsung, Microsoft и Tesla, которые увеличили свое инвестирование в эту сферу в последнее время.

Как известно, Tesla попыталась создать робота-гуманоида под названием Optimus или Tesla Bot. Однако, несмотря на широкую информационную кампанию в СМИ, эта робота пока не оправдала ожиданий.

Лу Ханчен, директор китайского Промышленного института Гаогун (Gaogong Industry Institue), расположенного в крупном юго-восточном городе Шэньчжэнь, заявил государственной газете Securities Times, что, хотя Китай все еще далек от производства человекоподобных роботов в больших масштабах, реализация этой цели не за горами. Более 10 китайских компаний представили в этом году инновации, связанные с человекоподобными роботами, отметил он, добавив, что в Китае уже есть предприятия для разработки промышленных роботов.

Как следует из сообщений СМИ, Пекин выделил порядка 1,4 миллиарда долларов на финансирование развития робототехники. 6 ноября Китай открыл первый инновационный центр гуманоидных роботов в столице страны для решения «ключевых общих проблем», включая программное обеспечение роботов. По крайней мере, одна китайская компания, Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co, пообещала представить своего первого робота-гуманоида к концу этого года.

По оценкам китайской брокерской компании Zheshang Securities, к 2030 году рынок человекоподобных роботов будет пользоваться спросом в 1,77 миллиона машин.

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На следующий день после озвучивания документа MIIT стоимость акций китайских компаний, связанных с робототехникой и роботизированных электронных продуктов значительно выросла.