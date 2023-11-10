Недавно в украинском небе появился советский вертолет радиационной разведки МИ-24 RKhR (также известный как Hind-G1).

Как отмечают западные обозреватели событий в Украине, киевские вооруженные силы сегодня остро нуждаются в любом военном снаряжении и оборудовании. В этом плане в последнее время особенно часто говорят о беспилотниках и в меньшей степени о бронетехнике: явно по той причине, что все западные образцы танков и других бронемашин не оправдали сопровождавшую их рекламу, показав всему миру лишь одно свое преимущество – прекрасно гореть в боестолкновениях с российскими солдатами.

Тем не менее, еще одна весьма существенная потребность украинской армии сегодня сводится к пополнению арсенала боевых вертолетов, которым, как и беспилотникам, в нынешних боевых действиях суждено сыграть весьма важную роль на поле боя в современных конфликтах.

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На момент начала СВО в феврале 2022 года у Украины было около тридцати пяти ударных вертолетов Ми-24. По крайней мере, четыре из этих самолетов были уничтожены в первые дни боев, а 45 % остававшихся российских ударных вертолетов было уничтожено также весьма быстро. В этих условиях «западные союзники Киева», по данным Forbes, поставили Украине еще двадцать восемь боевых вертолетов. Однако и эта западная техника не выдержала боевых условий СВО, в значительной степени оказавшись уничтоженной, как и хваленые «Леопарды», «Абрамсы» и прочие, пригодные только для показных парадов образцы вооружения Запада.

Указанные условия, как отмечает Forbes, явно вынудили Киев вытащить на свет из пыльных ангаров даже совершенно особый образец отнюдь не боевого советского вертолета, который использовался для измерения радиоактивности в Чернобыльской зоне после катастрофы 26 апреля 1986 года.

Таким образом недавно в украинском небе появился советский вертолет радиационной разведки МИ-24 RKhR (также известный как Hind-G1). И это подтверждает появившееся в соцсети 4 ноября видеоиллюстрация.

Это видео с окрашенным в украинские цвета вертолетом вызвало весьма язвительную реакцию даже на Западе, поскольку Hind-G1 был редкостью в полевых условиях с момента его первого использования в рамках мер реагирования СССР на ядерную катастрофу. Этот вертолет Ми-24В (или Hind-E) использовался советской армией с 1976 года и был оснащен дополнительными приборами, позволяющими обнаруживать радиоактивность в воздухе и на земле. Для его использования по этому назначению, противотанковые ракетные комплексы тогда были сняты с Ми-24В, чтобы освободить место для этих средств радиационной разведки, а сам вертолет сохранил лишь пулемет на носу и ракетные корзины по бокам. Покидая Украину в 1991 году, советские военные оставили после себя несколько таких вертолетов с радиоактивными анализаторами. Однако, как отмечают даже эксперты Forbes, «вряд ли эти вертолеты окажутся грозными в бою, учитывая их модификации».