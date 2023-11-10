О том, что «80 % людей, которым были установлены аппараты искусственной вентиляции легких, умерли не от COVID, а от использования аппаратов ИВЛ», рассказал по американскому телевидению на днях Илон Маск

В последнее время в западном информационном пространстве стало появляться все большее количество разоблачительных публикаций в отношении махинаций американских фармацевтических компаний с проталкиванием на мировые рынки плохо исследованных своих вакцин ради получения в ходе прививочной кампании баснословных прибылей. Различные проведенные исследования также показывают многочисленные опасные последствия от использования западных вакцин, среди которых, например, недавнее разоблачение, что один из трех вакцинированных на Западе от Covid-19 лиц теперь страдает неврологическими заболеваниями. Или о том, что компания Pfizer утаила от регулирующих применение ее вакцины властей, что порядка 80 % смертных случаев произошло во время испытания антиковидной вакцины этой компании.

К указанной разоблачительной кампании в отношении западных вакцин на днях присоединился и Илон Маск, указавший, что большое количество смертей, произошедших во время пандемии, на самом деле было вызвано использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а не самим вирусом.

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Опасения о том, что врачи отделений неотложной помощи и интенсивной терапии по всему миру неправильно используют аппараты ИВЛ для пациентов с Covid, высказывались уже давно. Когда в Италии разразилась пандемия коронавируса, многие отделения неотложной помощи подключили там заразившихся COVID-19 пациентов с низким уровнем кислорода к аппаратам искусственной вентиляции легких и эта практика быстро стала нормой в случае острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Этой методикой стали пользоваться и другие страны.

О том, что «80 % людей, которым были установлены аппараты искусственной вентиляции легких, умерли не от COVID, а от использования аппаратов ИВЛ», рассказал по американскому телевидению на днях Илон Маск в беседе с известным комментатором Джо Роганом . При этом Маск добавил, что он звонил врачам в Ухань и те указали ему, что они совершили серьезную ошибку, поместив людей на интубационные аппараты ИВЛ на длительный период, так как на самом деле именно это повреждает легкие, а не COVID.

В интервью с Джо Роганом известный американский патологоанатом доктор Джозеф Меркола также подтвердил «смертельную ловушку COVID в больницах». В частности, он отметил, что в течение нескольких недель после начала пандемии стало очевидно, что стандартная практика подключения пациентов, страдающих COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких является смертным приговором. 76,4 % пациентов с COVID-19 (в возрасте от 18 до 65 лет) в Нью-Йорке, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли. Среди пациентов старше 65 лет, использовавших аппарат искусственной вентиляции легких, смертность составила 97,2 %. Рекомендация ставить пациентам с COVID аппарат искусственной вентиляции легких исходила от Всемирной организации здравоохранения. В результате - данные свидетельствуют о том, что около 10000 пациентов умерли от COVID в больницах Нью-Йорка после применения искусственной вентиляции легких весной 2020 года. В других американских мегаполисах также наблюдались массовые всплески смертности среди молодых людей с низким риском смерти от COVID.

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О том, что в ряде больниц Техаса до 90% пациентов, находившихся на ИВЛ, умерли свидетельствовал также известный американский адвокат Том Ренц перед Сенатом штата Пенсильвания в начале этого года.