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vizir47
Соединенные Штаты приняли самые строгие в мире меры по регулированию ИИ
Президент США Джо Байден издал амбициозный и далеко идущий указ об искусственном интеллекте (ИИ), который вывел Соединенные Штаты на передний план в вопросе о регулировании ИИ.

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Президент США Джо Байден издал амбициозный и далеко идущий указ об искусственном интеллекте (ИИ), который вывел Соединенные Штаты на передний план в вопросе о регулировании ИИ. Поступая таким образом, Соединенные Штаты опережают другие государства в гонке за регулирование ИИ.

IDC identifie l'amélioration de l'efficacité des systèmes de lutte contre les menaces, ainsi que le renforcement des capacités d'analyse et d'investigation sur les fraudes, comme des cas d'utilisation de l'IA très répandus. (Photo : Sujins/Pixabay)

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В принципе, Европейский парламент уже проложил путь своим законодательным инициативам об ИИ в июне 2023 года, но полностью предложенные инициативы не вступят в силу до 2025 года.

Как уже отреагировали американские СМИ, «подписанный Байденом указ - это набор инициатив по регулированию ИИ, некоторые из которых хороши, а другие кажутся довольно плохо продуманными». При этом признается, что этот указ в принципе действительно направлен на устранение потенциального вреда от ИИ, такого как потеря многими людьми работы и более долгосрочного - в виде угрозы существованию человечества, которую ИИ может представлять.

С учетом того, что Конгресс США не спешит принимать значимые ограничительные правила для крупных технологических компаний, президентский указ, как считается, вероятно  направлен на то, чтобы обойти зашедший в тупик Конгресс и придать импульс действиям в отношении ИИ. Так, например, указ призывает Конгресс принять двухпартийное законодательство о конфиденциальности данных.

Ожидается, что указ будет реализован в течение ближайшего периода от трех месяцев до одного года и будет охватывать восемь направлений:

1. стандарты безопасности и защиты для ИИ

2. защита конфиденциальности

3. справедливость и гражданские права

4. права потребителей

5. занятость

6. инновации и конкуренция

7. международное лидерство

8. Управление ИИ.

Американские эксперты отмечают, что этот президентский указ позволит решить значительную часть поднятых учеными и общественностью проблем. Например, одним из его руководящих принципов является публикация официальных инструкций о том, как контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, может снизить риск подделок (deepfakes). Он также требует, чтобы компании, разрабатывающие модели искусственного интеллекта, доказали, что они безопасны, прежде чем они смогут использовать их в широком масштабе.

В то же время экспертами подчеркивается, что в указе не затрагивается ряд насущных вопросов. Например, в нем напрямую не рассматривается проблема роботов-убийц, острая тема, которая обсуждалась в течение последних двух недель на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Эта проблема особенна актуальна на фоне ведущихся Пентагоном разработок недорогих автономных беспилотных летательных аппаратов в рамках своей недавно анонсированной программы Replicator. Аналогичным образом Украина разрабатывает ударные беспилотники с искусственным интеллектом, способные атаковать российские силы без вмешательства человека.

Поэтому содержащийся в указе простой призыв к военным "использовать ИИ с соблюдением этических норм", без уточнения, что это означает, вряд ли достаточен.

Имеются также замечания в отношении более четкого регламентирования оружия массового убеждения, основанного на применении искусственного интеллекта. И настороженность в этом вопросе растет на фоне увеличивающейся обеспокоенности многих экспертов злоупотреблением ИИ на предстоящих президентских выборах в США.

В информационном пространстве США высказывается и множество других замечаний в связи с этим указом президента Байдена, что предвещает не только активное обсуждение этого вопроса как в самих США, так и за их пределами, но и активные нормотворческие инициативы в различных государствах по этому вопросу.

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#сша #искусственный интеллект #регулирование ии
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