Президент США Джо Байден издал амбициозный и далеко идущий указ об искусственном интеллекте (ИИ), который вывел Соединенные Штаты на передний план в вопросе о регулировании ИИ.

Президент США Джо Байден издал амбициозный и далеко идущий указ об искусственном интеллекте (ИИ), который вывел Соединенные Штаты на передний план в вопросе о регулировании ИИ. Поступая таким образом, Соединенные Штаты опережают другие государства в гонке за регулирование ИИ.

реклама

В принципе, Европейский парламент уже проложил путь своим законодательным инициативам об ИИ в июне 2023 года, но полностью предложенные инициативы не вступят в силу до 2025 года.

Как уже отреагировали американские СМИ, «подписанный Байденом указ - это набор инициатив по регулированию ИИ, некоторые из которых хороши, а другие кажутся довольно плохо продуманными». При этом признается, что этот указ в принципе действительно направлен на устранение потенциального вреда от ИИ, такого как потеря многими людьми работы и более долгосрочного - в виде угрозы существованию человечества, которую ИИ может представлять.

С учетом того, что Конгресс США не спешит принимать значимые ограничительные правила для крупных технологических компаний, президентский указ, как считается, вероятно направлен на то, чтобы обойти зашедший в тупик Конгресс и придать импульс действиям в отношении ИИ. Так, например, указ призывает Конгресс принять двухпартийное законодательство о конфиденциальности данных.

Ожидается, что указ будет реализован в течение ближайшего периода от трех месяцев до одного года и будет охватывать восемь направлений:

1. стандарты безопасности и защиты для ИИ

2. защита конфиденциальности

3. справедливость и гражданские права

4. права потребителей

5. занятость

6. инновации и конкуренция

7. международное лидерство

8. Управление ИИ.

Американские эксперты отмечают, что этот президентский указ позволит решить значительную часть поднятых учеными и общественностью проблем. Например, одним из его руководящих принципов является публикация официальных инструкций о том, как контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, может снизить риск подделок (deepfakes). Он также требует, чтобы компании, разрабатывающие модели искусственного интеллекта, доказали, что они безопасны, прежде чем они смогут использовать их в широком масштабе.

В то же время экспертами подчеркивается, что в указе не затрагивается ряд насущных вопросов. Например, в нем напрямую не рассматривается проблема роботов-убийц, острая тема, которая обсуждалась в течение последних двух недель на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Эта проблема особенна актуальна на фоне ведущихся Пентагоном разработок недорогих автономных беспилотных летательных аппаратов в рамках своей недавно анонсированной программы Replicator. Аналогичным образом Украина разрабатывает ударные беспилотники с искусственным интеллектом, способные атаковать российские силы без вмешательства человека.

Поэтому содержащийся в указе простой призыв к военным "использовать ИИ с соблюдением этических норм", без уточнения, что это означает, вряд ли достаточен.

Имеются также замечания в отношении более четкого регламентирования оружия массового убеждения, основанного на применении искусственного интеллекта. И настороженность в этом вопросе растет на фоне увеличивающейся обеспокоенности многих экспертов злоупотреблением ИИ на предстоящих президентских выборах в США.

В информационном пространстве США высказывается и множество других замечаний в связи с этим указом президента Байдена, что предвещает не только активное обсуждение этого вопроса как в самих США, так и за их пределами, но и активные нормотворческие инициативы в различных государствах по этому вопросу.