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vizir47
Массовые продажи казначейских облигаций США потрясают международную финансовую систему
В течение нескольких недель непрекращающиеся продажи казначейских облигаций США подрывают международную финансовую стабильность. Это происходит автоматически, став своего рода рефлексом на приближающееся банкротство доллара США.

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До XIX века мировым стандартом резервирования национальных богатств было золото. Затем его заменил британский фунт стерлингов. В последние десятилетия казначейские облигации США считались практически самой безопасной ценностью в мире. С каждым финансовым или геополитическим кризисом все инвесторы находили убежище в том, что казалось самой надежной соломинкой в финансовом круговороте: в казначейских облигациях США.

Однако сегодня ситуация изменилась. В течение нескольких недель непрекращающиеся продажи казначейских облигаций США подрывают международную финансовую стабильность. Это происходит автоматически, став своего рода рефлексом на приближающееся банкротство доллара США. Сегодня эти казначейские облигации США никому не нужны и весь мир начинает панически от них избавляться.

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Достаточно посмотреть на Китай. Запасы Китая в казначейских облигациях США достигли максимума в 2012-2013 годах и составили более 1,3 триллиона долларов. С тех пор их размер медленно сокращался. В середине 2022 года он опустился ниже 1 трлн долларов впервые с 2010 года. По состоянию на конец 2022 года он составил уже около 971 млрд долларов. В настоящее время Китай является вторым по величине держателем казначейских облигаций США после Японии (у которой около 1,1 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года). Основными кредиторами Штатов являются также Великобритания ($663 млрд), Бельгия ($325 млрд), Каймановы острова ($301,4 млрд), Люксембург ($298,6 млрд), Швейцария ($278 млрд) и Ирландия ($265 млрд).

Пекин сократил вложения в госдолг Соединённых Штатов и начал уменьшать инвестиции в казначейские ценные бумаги США на фоне роста экономической напряжённости со Штатами. Сейчас азиатская республика пошла на активизацию подобных шагов в связи с ужесточением монетарной политики Вашингтона, уверены аналитики. Помимо этого, как полагают эксперты, Китай также стремится обезопасить собственные средства после того, как США заблокировали часть российских резервов. В результате запасы казначейских облигаций США в Китае продолжают резко сокращаться. С апреля Китай продал казначейские облигации США на сумму более 40 миллиардов долларов. С момента своего пика примерно десять лет назад Китай избавился от казначейских обязательств США почти на 500 миллиардов долларов. Китай массово продает свои казначейские облигации США, более того, в течение нескольких лет он проводит дедолларизацию, а также избавляется от долга США, который у него есть. И к этому Пекин особенно подталкивает усиливающаяся напряженность в отношениях с Вашингтоном, в доктрине которого Китай обозначается врагом, которого необходимо сдерживать, поскольку он представляет угрозу превосходству США.

 По прогнозам экспертов, КНР продолжит выводить деньги из американских долговых бумаг и будет наращивать инвестиционное сотрудничество с другими странами, включая Россию. Это так же логично, как и понятно с китайской точки зрения.

России также удалось в значительной степени избавиться от казначейских облигаций США  после начала СВО в Украине.

Не нужны сегодня казначейские облигации США, считавшиеся вчера самой безопасной ценностью в мире, и многим другим ведущим финансовым мировым игрокам. Не хотят их саудиты  и турки, японцы также откровенно уменьшили интерес к ним. Европейцы также не могут покупать их, потому что они почти разорены, покупая вместо дешевых российских энергоносителей дорогой американский газ и нефть... -  это хорошо для доллара, но не для ЕС.

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Таким образом, казначейские векселя США больше никому не нужны, так как, если вы не проявите благоразумия, Дядя Сэм сделает с вами все, что захочет. Если никто не хочет ваучеров Казначейства США, то это потому, что мир отворачивается от Вашингтона. И это не пустяк, это важный момент геополитического перелома.

#сша #дедолларизация #финансовый кризис #геополитический перелом #казначейские облигации сша
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