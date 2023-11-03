Word, Excel, Teams и PowerPoint, программное обеспечение для офисного пакета Microsoft переходят на генеративный искусственный интеллект.

Как сообщают СМИ, Word, Excel, Teams и PowerPoint, программное обеспечение для офисного пакета Microsoft переходят на генеративный искусственный интеллект.

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ChatGPT, запущенный около года назад, раскрыл потенциал генеративного искусственного интеллекта, его способность вести диалог на человеческом языке. Теперь некоторые из самых известных программ, таких как Word, Excel, Teams, PowerPoint или Outlook, будут оснащены искусственным интеллектом, с которым мы можем взаимодействовать на естественном языке, как с помощником. Пакет Microsoft 365 Copilot Suite теперь может писать электронные письма, обобщать обмен мнениями в командах для создания отчетов, анализировать электронные таблицы, писать первый черновик отчета и т.д. И все это путем извлечения документов непосредственно с компьютера.

Президент Microsoft France Корин де Бильбао, не отрицая определенных опасений среди своих клиентов, считает, что потребуются месяцы, а может быть и годы, прежде чем функции подведения итогов совещаний или создания черновиков отчетов по ним станут такими же банальными как, например, копипаст или таблица стилей.

С Microsoft 365 Copilot Более уже ознакомились более 600 компаний, таких как Orange, Visa, General Motors, KPMG и др. Изначально не все компании получат от этого выгоду: инструмент предназначен для крупных компаний, которые подписались на наиболее полные профессиональные лицензии (Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium). Это обойдется им в 30 долларов в месяц на пользователя, которые будут добавлены к цене доступа к стандартному офисному пакету.

Эксперты ожидают довольно активного внедрения этой новинки. По данным Forrester, почти 6,9 миллиона – или 8% – работников американского сектора услуг перейдут на Microsoft 365 Copilot к концу 2024 года. “Через три-четыре года это будет даже половина сотрудников компаний, имеющих необходимые недавние лицензии”, - оценивает Диего Ферри, директор по стратегии EY Fabenovel. Все будет зависеть от того, как сотрудники будут использовать этот инструмент в своих повседневных задачах. Парадоксально, но функции генеративного искусственного интеллекта кажутся простыми в использовании – просто напишите запрос. Но гораздо сложнее определить ситуации, когда работа может быть делегирована программному обеспечению.

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Однако новая версия этого офисного программного обеспечения вызывает много вопросов. Особенно в документах, которые инструмент будет искать непосредственно в компьютерах. “У нас есть много вопросов об управлении доступом, чтобы предотвратить всплытие конфиденциальных документов”, - подчеркивает Николя Годеме, эксперт по искусственному интеллекту в Onepoint. И очевидно, что, поскольку функциональность обойдется компаниям в 30 долларов в месяц на одного сотрудника, компании также задаются вопросом о фактическом внедрении инструмента и вариантах его использования. “Нам необходимо повысить производительность, чтобы компенсировать затраты”, - продолжает Николя Годеме. Однако он также отмечает “большой аппетит со стороны бизнеса”.