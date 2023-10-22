По сообщению Bloomberg, «правительство Индии отклоняет требование российских поставщиков нефти оплачивать импорт сырой нефти в китайской валюте, поскольку напряженность в отношениях между Нью-Дели и Пекином продолжает накаляться».

Как сообщает издание Bloomberg, «правительство Индии отклоняет требование российских поставщиков нефти оплачивать импорт сырой нефти в китайской валюте, поскольку напряженность в отношениях между Нью-Дели и Пекином продолжает накаляться».

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Индия увеличила импорт российской нефти с прошлого года из-за более низкой цены российского предложения по сравнению с ближневосточной нефтью. В период с апреля по сентябрь импорт индийской сырой нефти из России увеличился более чем вдвое и составил 1,76 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 780 000 баррелей в сутки за тот же период 2022/2023 года, сообщает Reuters.

Потребность в китайской валюте в последнее время для России увеличилась, поскольку торговля с Китаем значительно активизировалась. Так, товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР от 13 июля. Согласно им, китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1 % и составил $52,284 млрд, а российский экспорт в КНР – на 19,4 % до $62,263 млрд. Российские компании в значительной степени отказались от расчетов в долларах и евро из-за западных санкций и того факта, что Россия была исключена из банковской платежной системы SWIFT.

В то же время, у Москвы за последний период накопилось много индийских рупий, из-за активно развивающейся торговли между двумя странами. С весны 2022 года Россия накопила аномально большой профицит в торговле с Индией: за прошлый год он составил порядка $32 млрд (в 6,4 раза больше, чем в «досанкционном» 2021 году). В 2023 году эта тенденция продолжается: в первом квартале 2023 года поставки из России в Индию исчислялись $14,9 млрд, тогда как поставки из Индии — менее $1 млрд. В результате этого у России оказался переизбыток индийских рупий, которые она не может потратить на рынке этой страны, но сохраняется определенная потребность в китайских юанях. В этой связи российские нефтяные компании недавно потребовали у Нью-Дели, чтобы им платили в юанях, но правительство Индии, которому принадлежит 70% нефтеперерабатывающих заводов третьего по величине в мире импортера сырой нефти, не идет на удовлетворение этих требований, сообщают источники Bloomberg. Так, некоторые партии сырой нефти из России в Индию недавно были задержаны из-за того, что сторонам не удалось договориться о валюте оплаты, сообщили Bloomberg источники на нефтеперерабатывающих заводах.

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На этой неделе неназванные источники в Министерстве финансов сообщили Reuters, что оплата в китайской валюте семи партий российской сырой нефти, запрошенная государственными нефтеперерабатывающими заводами Индии, была отложена из-за новых колебаний правительства Индии принять эту форму оплаты. Лишь одна государственная индийская нефтяная корпорация уже оплатила свои покупки в юанях, в то время как Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum еще не перешли на китайскую валюту, хотя прямые российские поставщики просили об этом.