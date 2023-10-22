Сегодня средний американец погряз в долгах. И единственная причина, по которой он все еще «плавает», заключается в том, что у него есть две или три работы. Он покупает в нынешних условиях большую часть продуктов в кредит.

Чтобы показать устойчивость американской экономической системы власти этой страны в последнее время стали усиленно демонстрировать превышение розничных продаж над прогнозировавшимися ранее показателями в качестве доказательства того, что американский потребитель «силен и устойчив».

Однако, даже не будучи экономическим экспертом, не трудно понять, что такие показатели розничных продаж не являются признаком сильной экономики. Они просто отражают тот факт, что американцы платят сегодня больше за меньшее. И что хуже всего, так это то, что они влезают в долги из-за этого.

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Как свидетельствуют публикуемые в США экспертные оценки, розничные продажи действительно в сентябре оказались выше, чем ожидалось, увеличившись на 0,7 %, в то время как предварительный прогноз предполагал рост всего на 0,3 %. В годовом же исчислении розничные продажи выросли на 3,8 %.

Поддерживающие нынешнюю власть американские СМИ в своей пропагандистской кампании уделили этим показателям большое внимание. CNN даже заявило, что это признак того, что потребители якобы «еще не выдохлись». Однако, по оценкам независимых американских экспертов, важно помнить, что данные по розничным продажам не корректируются на инфляцию. Все, что покупает американский потребитель сегодня, становится намного дороже. Итак, даже декларируя, что потребителем якобы не покупается меньше товара, на самом, конечно, СМИ должны указывать, что американцы покупают его меньше, так как на фоне растущей инфляции тот же самый товар стоит намного дороже, что ведет к росту розничных продаж.

Независимые эксперты указывают на необходимость в этих условиях четкого понимания, что рост розничных продаж не означает, что экономика процветает или что американцы тратят без счета. В реалиях они покупают гораздо меньше, при этом просто платят больше, так как все равно хотят купить то, что им нужно в первую очередь.

Поэтому, если сопоставить годовой прирост розничных продаж на 3,8 % с учетом индекса потребительских цен, то получается совсем другая картина: весь рост розничных продаж был обусловлен ростом цен. Как свидетельствуют социальные опросы, американцы недовольны тем, что их счета за продукты выросли, они едят не больше и не лучше. На самом деле, они покупают товары более низкого качества, при этом просто платят больше.

Например, продажи в США ресторанов резко возросли, но всем хороши известно, что стоимость всего, что есть в меню, значительно выросла. А отсюда вполне понятно, что все это является признаком не сильной экономики, а скорее инфляции. И именно все это все отражает показатель розничных продаж.

Это является плохой новостью для американского общества, несмотря на продолжающиеся попытки СМИ декларировать о «непотопляемом американском потребителе».

Сегодня средний американец погряз в долгах. И единственная причина, по которой он все еще «плавает», заключается в том, что у него есть две или три работы. Он покупает в нынешних условиях большую часть продуктов в кредит. Оборотные кредиты – в основном кредитные карты - выросли на 13,9% в августе. В настоящее время задолженность американцев по возобновляемым кредитам составляет 1,28 триллиона долларов! Согласно MarketWatch, американцы больше погружаются в задолженности при оплате своих покупок. Они больше полагаются на тактику «купи сейчас и заплати позже, пока цены не выросли».

Напряженность, которая растет в американском обществе, можно проследить по анализу категорий розничных продаж. Такие категории, как продукты питания, находятся на подъеме их продаж, а приобретение электронных устройств снижается. Американцы тратят больше на жилье, на счета за энергию, на еду. Они тратят больше на страховку, на здравоохранение, так как они вынуждены нести бремя этих расходов, у них нет иного выбора. И проблема в том, что, когда они заканчивают покупать все, что им нужно, у них в кармане не остается ничего для приобретения того, что они хотели бы для удовлетворения своих потребительских потребностей, следования моде.

И это подтверждают данные по потребительскому кредитованию в США. В то время как расходы, связанные с кредитными картами, резко возросли в августе, невозобновляемый кредит резко сократился. Речь идет о займах для крупных покупок. Таким образом, американцы используют свои кредитные карты для оплаты товаров первой необходимости, таких как продукты питания и бензин, и вообще не совершают крупных покупок…

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