В последние дни в официальных заявлениях президента США Джо Байдена и многих других американских политиков особенно часто можно услышать слова, что «США являются историческим союзником еврейского государства».

В последние дни в официальных заявлениях президента США Джо Байдена и многих других американских политиков особенно часто можно услышать слова, что «США являются историческим союзником еврейского государства».

реклама

Об этом, в частности, несколько раз говорил Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 18 октября во время обсуждения последних вооруженных столкновений между Израилем и ХАМАС, подтвердив в очередной раз свою безграничную поддержку этой стране. Сразу после обострения ситуации между ХАМАС и Израилем 7 октября в своем выступлении президент США заявил: «Это не отдаленная трагедия, связи между Израилем и Соединенными Штатами глубоки».

Между этими двумя странами действительно существует историческая связь. Официально Соединенные Штаты являются первой страной, признавшей Израиль на момент создания этого государства весной 1948 года.

После окончания Второй мировой войны Израиль был страной, получившей наибольшую финансовую помощь от американцев. Согласно отчету Конгресса США, опубликованному в марте прошлого года, в период с 1946 по 2023 год Израилю Вашингтоном было выделено 260 миллиардов долларов США. При этом необходимо учитывать, что «вес доллара США» в середине ХХ века был несравнимо выше, нежели сегодня, и именно тогда произошел его звездный час, когда он превратился в гегемона финансовой системы.

Помимо американской стратегии и геополитических преимуществ Израиля в регионе Ближнего и Среднего Востока, есть и еще кое-что весьма сильное, что связывает две страны, крепит узы дружеских, эмоциональных привязанностей. После трагедии Холокоста правительство США всегда было готово поддержать Израиль, имея второе по величине еврейское население в мире после еврейского государства, насчитывающее порядка 7,6 миллиона человек. У многих американцев в Израиле проживают родственники.

Террористические акты, которые регулярно совершались в обеих странах, стали частью коллективной травмы и вызвали в американском обществе дополнительное отождествление со страданиями израильтян. В американском проекте по борьбе со странами так называемой «Оси зла», в которую Вашингтон объединил Иран, Сирию, Ирак и Ливию, Израиль зарекомендовал себя как важнейший американский стратегический союзник на Ближнем и Среднем Востоке. Именно в контексте этой стратегии США с 60-х годов предыдущего столетия всячески стремились оказать военное и иное содействие Израилю в его противодействии с окружающими еврейское государство арабскими государствами и их вооруженными силами. В результате чего, в частности, в прошлом такие сильные армии региона, как иракская, сирийская, иранская и ряд других фактически перестали представлять военную угрозу для Израиля.

Укрепление и развитие регионального сотрудничества США с еврейским государством обусловлено также значительным опытом Израиля в борьбе с терроризмом, наличием у него достаточно сильной разведывательной службы и квалифицированной армии.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того не стоит забывать, что географическое положение Израиля является для США отличной материально-технической базой для проведения операций против государств, которые могут проявить воинственность в регионе и рассматриваться как Вашингтоном, так и Израилем, в качестве возможных противников.