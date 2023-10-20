Аналитики провели исследование относительно того, где самый дешевый и самый дорогой мобильный интернет в мире. Разрыв между первым и последним местами огромен.

Аналитики провели исследование относительно того, где самый дешевый и самый дорогой мобильный интернет в мире. Разрыв между первым и последним местами огромен.

Для объективного сравнения эксперты взяли среднюю стоимость 1 ГБ интернета в разных странах. На сайте Cable.co.uk даже можно ознакомиться с интерактивной картой, где можно увидеть цены мобильного интернета во всех странах мира.

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Пятью самыми дорогими странами с точки зрения средней стоимости 1 ГБ мобильных данных являются Зимбабве (43,75 доллара США), Фолклендские острова (40,58 доллара США), остров Святой Елены (40,13 доллара США), Южный Судан (23,70 доллара США) и Токелау (17,24 доллара США). Обращает на себя внимание, что три страны расположены в странах Африки к югу от Сахары, три из пяти являются островными государствами. Африка к югу от Сахары и островные государства, как правило, являются одними из самых дорогих.

Пятью самыми дешевыми странами с точки зрения средней стоимости 1 ГБ мобильных данных являются Израиль (0,02 доллара США), Италия (0,09 доллара США), Фиджи (0,09 доллара США), Сан-Марино (0,10 доллара США) и Камбоджа (0,12 доллара США). Здесь, в отличие от самых дорогих, только одна из этих стран является островной, и ни одна из них не расположена в Африке к югу от Сахары. Италия предлагает самую дешевую мобильную передачу данных в Западной Европе, а также поддерживает инфраструктуру в Сан-Марино. Израиль был мировым лидером в предоставлении услуг 5G и продолжает возглавлять мировую таблицу, когда речь заходит о цене передачи данных.

По итогам исследования Россия заняла 30 место с результатом $0,48 (28 рублей по курсу) за 1 ГБ.

Исследователи разделили все страны на четыре категории:

- с отличной инфраструктурой, где уже давно существует 4G и набирает обороты использование 5G. Практически вся территория таких стран покрыта мобильной сетью, операторы не только конкурируют между собой, но и предлагают более выгодные тарифы. Стоимость интернета в таких странах не очень большая.

- страны без фиксированной широкополосной связи, где жители вынуждены пользоваться только мобильным интернетом. Для этих стран характерен низкий уровень дохода населения и низкие цены на сотовую связь.

- страны с хорошим развитием 4G, но низким потреблением мобильной связи. Здесь характерно экономное потребление интернета, преобладают дешевые тарифы, но происходит маленький объем данных.

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- страны с богатой экономикой, с отличным покрытием сетей 4G и 5G. Здесь отмечен большой расход трафика, высокие цены на интернет из-за платежеспособного населения.