Новое официальное исследование, проведенное в Японии, пришло к выводу, что все варианты SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, были созданы искусственно в лаборатории.

Новое официальное исследование, проведенное в Японии, пришло к выводу, что все варианты SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, не встречались в природе, а были созданы искусственно в лаборатории. Предположительно, согласно исследованию, последние варианты EG.5.1 и BA.X также были разработаны в лаборатории.

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Проведенным исследованием руководили известные японские профессора Ацуки Танака и Такаюки Миядзава из Медицинского университета Осаки и Университета Киото, которые хотели проследить эволюцию омикронного варианта SARS-CoV2. В этих целях они изучили вирусные последовательности, найденные “в дикой природе” и размещенные в общедоступных базах данных, обнаружили около 100 отдельных субвариантов омикрона, которые, с большой степенью вероятности, не могли возникнуть в результате естественных процессов.

Более того, исследование показало, что варианты, по-видимому, образуют всеобъемлющие панели мутаций, типичные для тех, которые используются в экспериментах “обратной генетики” для систематического тестирования свойств различных частей вирусов, пишет Substacker PSMI.

Новая статья профессоров Танаки и Миядзавы называется: “Неестественность в процессе эволюции вариантов SARS-CoV-2 и возможность преднамеренного естественного отбора”. Как указывается в этой статье, ученые в ходе исследования «стремились прояснить эволюционные процессы, приводящие к образованию вариантов омикрона SARS-CoV-2, сосредоточив внимание на вариантах омикрона со многими аминокислотными мутациями в спайковом белке среди изолятов SARS-CoV-2». “В результате мы пришли к выводу, что образование части изолятов Omicron BA.1, BA.1.1 и BA.2 не было продуктом эволюции генома, как это обычно наблюдается в природе”, - подчеркивают ученые. Эти находки подтверждают, что эти варианты не могли возникнуть естественным путем. “Анализ, который мы показали здесь, заключается в том, что варианты омикронов образуются с помощью совершенно нового механизма, который не может быть объяснен предыдущей биологией”, - утверждают они. “Тот факт, что большинство из этих мутаций произошли без синонимичных мутаций, предполагает, что ни одна из этих мутаций не возникла в результате случайных мутаций методом проб и ошибок в природе”, - объясняют Танака и Миядзава.

Согласно выводам профессоров, COVID-19 и все его разновидности были получены искусственным путем в лаборатории. При этом ученые задались вопросом: есть ли какая-либо причина искусственно создавать этих мутантов, которые вряд ли возникли бы естественным путем, учитывая нынешнюю эпидемию SARS-CoV-2? И, отвечая на это, ученые подводят черту под утверждениями о том, что пандемия Covid была спровоцирована намеренно, все варианты Covid не могли образоваться естественным путем, а это означает, что они могли быть сконструированы только в лаборатории.

Повышенное внимание к истокам возникновения пандемии Covid происходит в последнее время на фоне участившихся сообщений средств массовой информации во многих странах о том, что число случаев заражения Covid стало вновь расти. Причем, высказываются суждения, что это стало происходить не случайно и имеет безусловную связь с предстоящими выборами в 2024 году во многих странах. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что ведущие журналисты и чиновники здравоохранения пропагандируют возвращение масок и вакцин для борьбы с распространением новых вариантов, например, 5.1 и BA.X. Однако, как подчеркивает ряд СМИ, недавнее японское исследование предполагает, что эта информационная кампания может являться заговором с целью снова изолировать общественность и быть частью зловещего плана отдельных политических кругов по лишению населения в преддверии выборов значительной части личных свобод.