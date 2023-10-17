Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке официально признал, что западное вооружение оказалось неэффективно во время так называемого украинского контрнаступления в ходе СВО.

Известный своей проукраинской позицией военный аналитик BILD Юлиан Рёпке официально признал, что западное вооружение оказалось неэффективно во время так называемого украинского контрнаступления в ходе СВО.

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Как отметил Рёпке, после боев за Работино 28 августа, ВСУ потеряли не только большую часть своего темпа контратаки, но и около 50 тысяч своих солдат, значительную часть полученной западного вооружения, в том числе таких передовых образцов бронетехники, как Leopard 2 и Challenger 2. «Западные танки и БТР оказались в значительной степени бесполезны из-за мощных российских укреплений, непроходимых минных полей и постоянных атак FPV-дронов», - отмечается в опубликованной Рёпке статье в BILD. Вместо этого украинцы предпринимают “пешее наступление”, как отметил глава разведки ВСУ Буданов.

«Киев настолько же далёк от стратегических успехов, таких как выход к Азовскому морю, освобождение крупных городов Запорожья Токмак или Пологи, или хотя бы разрыв маршрутов снабжения между Донбассом и Крымом, как это было в начале июня», — добавил эксперт BILD.

Согласно статье Рёпке, все эти западные ОБТ, БМП, БТР и броневики оказались попросту обузой, не сумев преодолеть российскую оборону. Как выразился обозреватель, вся эта богатая западная "помощь" выполнила лишь роль "бронированного автобуса" по доставке солдат ВСУ к местам боевых сражений и их гибели, а отнюдь не грозной боевой единицы, способной обеспечить превосходство и цели «контрнаступа».

Поэтому не удивительно, что, спустя четыре месяца после начала «контрнаступа» неприятие в Вашингтоне и ЕС темпа продвижения ВСУ и действий Киева только усилилось.

Это недовольство Запада особенно возросло после столь провальной антирекламы Киевом «непобедимости западного оружия и бронетехники» в результате их разгрома в ходе СВО, а вместе с этим и западной пропаганды, в которой принимали активное участие иностранные СМИ в последнее время.

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В результате, сегодня не только в Брюсселе и Вашингтоне не верят в реальность «победы Киева», но и во всем мире развеялся миф об «исключительных боевых качествах западного оружия и техники». И единственное, к чему сегодня склоняется мировое общественное мнение, это готовность России завершить этой зимой победой начатую в феврале 2022 года СВО на Украине.