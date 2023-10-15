Американская исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) совершила над военно-воздушной базой Эглин, штат Флорида, первый в истории трехчасовой боевой полет беспилотника-невидимки XQ-58A Valkyrie.





Американская исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) совершила над военно-воздушной базой Эглин, штат Флорида, первый в истории трехчасовой боевой полет беспилотника-невидимки XQ-58A Valkyrie, разработанного AFRL и оснащенного программным обеспечением для искусственного интеллекта.

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"Миссия продемонстрировала многоуровневую систему безопасности на беспилотном летательном аппарате и продемонстрировала, как искусственный интеллект смог не только пилотировать, но и решать тактически значимую "сложную задачу" во время воздушных операций", - сказал полковник Дж. Такер Гамильтон, начальник отдела тестирования и эксплуатации искусственного интеллекта Министерства ВВС США. Гамильтон продолжил: "Этот испытательный полет официально дает возможность разрабатывать пилотируемые искусственным интеллектом беспилотники, которые будут обладать современными навыками ведения операций по целям в воздухе и на земле, которые могут дополнить и другие автономные программы".

Военно-воздушная база Эглин стала в последние годы испытательным полигоном для передовых автономных систем в ВВС США. В ноябре прошлого года сюда к 40-й летно-испытательной эскадрилье были приписаны два беспилотника-невидимки Valkyrie. В прошлых пресс-релизах AFRL беспилотник Valkyrie описывался как "высокоскоростная, дальнобойная, недорогая беспилотная платформа, предназначенная для обеспечения максимальной пользы при минимальных затратах". Этот беспилотник был спроектирован и построен совместно с Kratos Defense и является частью ряда исследований, проводимых в последнее время ВВС США. "Искусственный интеллект станет важнейшим элементом будущих боевых действий, также, как и сверхскорости, которые нам придется учитывать и использовать в принятии решений", - сказал бригадный генерал Скотт Кейн, руководитель лаборатории AFRL. Кейн отметил: "Искусственный интеллект, автономные операции и взаимодействие человека и машины продолжают развиваться беспрецедентными темпами, и нам нужны скоординированные усилия нашего правительства, научных кругов и отраслевых партнеров, чтобы не отставать".

AFRL не предоставила до настоящего времени никаких подробностей о бортовых системах или о том, какие задачи будут вменены беспилотнику-невидимке, обычно выполняемые пилотируемыми самолетами.

Вместе с тем в американских и британских СМИ уже прошла информация, что не все подобные тестирования искусственного интеллекта в выполнении боевых задач беспилотниками проходят в США без проблем. В частности, военно-воздушные силы США недавно предостерегли воинские подразделения от скатывания к чрезмерной зависимости от автономных систем вооружения после того, как проведенное имитационное испытание привело к тому, что беспилотник с поддержкой искусственного интеллекта “убил” своего оператора-человека.

Так, инцидент, похожий на Скайнет, был подробно описан начальником отдела тестирования и эксплуатации искусственного интеллекта ВВС США полковником Дж. Такер Гамильтоном на саммите Future Combat Air and Space Capabilities, проходившем в Лондоне с 23 по 24 мая, который сообщил, что беспилотник, которому было поручено уничтожить конкретные цели во время тестирования, вырубил оператора после того, как он стал препятствием для его миссии. “Мы проводили тестирование в симуляторе, чтобы идентифицировать и нацелить ИИ-пилота на угрозу ракеты класса «земля-воздух», - сказал Гамильтон. - И когда оператор отдал приказ устранить угрозу, ИИ … устранил оператора, потому что этот человек мешал ему достичь своей цели”.

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Поэтому, как отмечают американские эксперты, вопрос этического и нравственного поведения по-прежнему находится на переднем крае использования автономных систем, заменяющих управляемые человеком машины.