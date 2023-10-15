Италия, Намибия и Мавритания активно присоединяются к числу стран, которые внедряют активацию SIM–карт с помощью цифровой идентификации.

Как сообщает Reclaim The Net, Италия, Намибия и Мавритания активно присоединяются к числу стран, которые внедряют активацию SIM–карт с помощью цифровой идентификации, и сейчас Италия достигла стадии, когда ее регулирующий орган в области телекоммуникаций, AGCOM, дал зеленый свет этой практике. В частности, в заявлении AGCOM говорится, что операторы мобильной связи могут свободно активировать SIM-карты с помощью электронного удостоверения личности (CIE), национальной хартии услуг (ID), известной как CNS, или SPID - общедоступной системы цифровой идентификации.

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Согласно сообщениям итальянских СМИ, одобрение этого метода регистрации SIM-карт вытекает из решений, принятых на последнем заседании национальной комиссии по инфраструктуре и сетям, а также из более раннего постановления, представленного регулирующим органом (Резолюция 86/21/CIR, принятая осенью прошлого года, требует идентификации пользователя каждого телефонного номера в рамках операций по переносу номера).

Ранее лица, желающие зарегистрировать новые SIM-карты для своих телефонов, должны были предоставить копии своего физического удостоверения личности и идентификационный номер налогоплательщика (лично или через онлайн-заявку).

Люди, стоящие в Италии за этим нововведением, говорят об «упрощении» продвижения все более широкого использования цифровых идентификаторов. Однако некоторые операторы мобильной связи недовольны тем аргументом в пользу этого нового правила, что оно направлено на борьбу с обменом SIM-карт, и утверждают, что для этого есть другие способы. Но их возражения в форме апелляции были отклонены.

Как следует из развернувшейся в итальянских СМИ полемики по этому нововведению, его противники видят в этом небольшом «упрощении» все большее влияние цифровых идентификаторов на повседневную жизнь и деятельность, указывая, в частности, на усилившееся ограничение личной жизни. Сегодня, по отдельным сообщениям, общедоступной системой цифровой идентификации SPID уже пользуются 35 миллионов итальянцев для доступа к различным услугам.

Намибия и Мавритания, по оценкам Reclaim The Net, в своем стремлении привязывать SIM-карты к цифровым идентификаторам пока сталкиваются с немалыми трудностями, в частности в своей гонке за сроками реализации такого нововведения. Так, указывается, что относительно усилий Мавритании по биометрической регистрации SIM-карты, крайний срок был установлен на 6 октября, но эта страна еще не сообщила никаких новостей о ходе операции. Причина, по которой Мавритания оправдывает введение этой меры, - это «национальная безопасность».

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В Намибии в качестве проблемы задержки этого процесса указывается слабая приверженность и «сопротивление» со стороны определенных слоев общества, а также логистические проблемы.