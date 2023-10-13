В нескольких своих публичных выступлениях в последнее время Илон Маск неоднократно говорил, что он очень обеспокоен будущим нашей цивилизации из-за снижения рождаемости.

Илон Маск - изобретатель, ученый, предприниматель, долларовый миллиардер сегодня известен каждому на нашей планете. Он родился 28 июня 1971 года в Претории, изолированном пригороде апартеида в Южной Африке, прежде чем иммигрировать в Канаду в возрасте 18 лет, получив гражданство через свою мать, родившуюся в Канаде. Он сам вырос в многодетной семье.

В нескольких своих публичных выступлениях, в частности, в интервью норвежской прессе, Илон Маск неоднократно говорил, что он очень обеспокоен будущим нашей цивилизации из-за снижения рождаемости. "Поверьте мне: детский кризис - это большая проблема", - заявил этот известный предприниматель журналистам в Ставангере, на юго-западе Норвегии в 2022 году, где он принял участие в энергетической конференции.

реклама

Отвечая на различные задаваемые ему корреспондентами вопросы о самых серьезных проблемах, стоящих сегодня перед миром, основатель американского производителя электромобилей Tesla в последнее время все чаще делает акцент на уровне рождаемости, одной из его предпочтительных тем, возможно, менее известной.

При этом он подчеркивает, что в западных обществах, а также в таких густонаселенных странах, как Китай, рождаемость сегодня падает и происходит старение населения. "Важно, чтобы у людей было достаточно детей, чтобы увековечить цивилизацию", - сказал он в одном из его недавних интервью. "Говорят, что цивилизация может исчезнуть во время бума. Если у нас будет недостаточно детей, то мы умрем со стоном, надевая подгузники для взрослых. Это будет удручающе", - добавил он. "Да, рожайте больше детей", - заключил он. "По крайней мере, родите достаточно детей, чтобы поддерживать популяцию. Мы не хотим, чтобы население упало так низко, что мы в конечном итоге исчезнем".

Илон Маск, трижды разведенный, является отцом десяти детей, один из которых умер в возрасте 10 недель.

Как заявляет Маск, помимо Западной Европы большая расплата из-за низкой рождаемости грядет в США. Так, в 2018 году рождаемость в США оказалась на самом низком за 32 года уровне. К 2021 году доля не желающих иметь детей американцев увеличилась до 44%.

Проблему деторождаемости и старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия. Эта страна известна самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения. Однако сегодня Китай столкнулся с новой демографической угрозой. Как сообщают китайские СМИ, эксперты в этой стране бью тревогу, предупреждая о демографической бомбе замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Начинкой этой бомбы является стареющее население страны, которое занимает все большую долю в его составе. По экспертным оценкам, в 2022 году население Поднебесной впервые за последние 60 лет сократилось.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Илон Маск – южноафриканец по происхождению, он пережил последствия того, что стал белым меньшинством в своей собственной стране. И сегодня аналогичная проблема с резко увеличившимся в последние годы потоком нелегальной миграции в развитые страны мира из беднейших уголков планеты ставит перед западным обществом весьма остро проблему повышения собственной рождаемости, чтобы не быть поглощенной миграционным потоком. Так что призыв Маска к Западу о повышении рождаемости заключается не только в том, чтобы заводить детей, как вы понимаете…