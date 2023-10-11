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vizir47
Начался вывод французских солдат из Нигера
После прихода нигерийских военных к власти 26 июля, отстранивших от власти президента Мохамеда Базума, новые власти этой страны потребовали ухода солдат и посла Франции.

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До недавнего времени около 1400 французских солдат присутствовало в Нигере, являясь по сути,  гарантом сохранения Парижем его интересов в этой стране и регионе.  Одним из важных элементов французского военного присутствия в Нигере была авиационная военная база в окрестностях столицы Ниамей, где размещались военные самолеты и ударные дроны. Однако, после прихода нигерийских военных к власти 26 июля во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани, отстранивших от власти президента Мохамеда Базума, новые власти этой страны потребовали ухода солдат и посла Франции.

24 сентября президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж отзывает посла и весь персонал посольства в Ниамее, выведет свои войска из Нигера до конца 2023 года. 27 сентября посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул эту страну. 

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Операция по выводу французских солдат, присутствующих в Нигере, началась 10 октября поздним утром. «Операция по отправлению первого контингента французских войск под контролем наших Сил обороны и безопасности началась 10 октября», - заявил представитель новых властей Нигера по национальному телевидению Télé Sahel.

Des militaires français et nigériens se préparent à une opération conjointe, le 14 mai 2023, à Niamey. (ALAIN JOCARD / AFP)

ALAIN JOCARD / AFP

В эти выходные несколько групп французских военнослужащих пополнили запасы воды, продовольствия и топлива на базах Уаллам и Табари-Бари для последующего вывода из Нигера. Это позволило подготовить их к отъезду из этого так называемого региона «трех границ»: между Нигером, Буркина-Фасо, а также Мали, где они были ранее развернуты.

Выезд из Нигера и транспортировка груза из посольства Франции и французских военных баз остается довольно сложным процессом, поскольку существует мало путей, по которым можно это осуществить. Закрыты сухопутные границы с Бенином и Нигерией. Кроме того, нигерийцы запрещают пролет над своей территорией французских  гражданских и военных самолетов, за исключением особо согласованных случаев. Открытыми остаются  границы с пятью странами: Алжиром, Ливией, Буркина-Фасо, Мали и Чадом, в котором находится базирующееся в Нджамене командование французских сил в Сахеле. Если французские контейнеры с грузом будут доставлены в Чад, то они должны будут пройти транзитом через порт Дуала, Камерун.

Нигер расположен на северо-востоке Западной Африки. Он попал под французское влияние по итогам Берлинской конференции 1884 года, на которой европейские державы договорились о разделе африканского континента. Уже в ту пору  первых эмиссаров Парижа в Нигере встретили отнюдь не дружелюбно и французский посол был убит, а Париж в ответ организовал карательную экспедицию, оставив после себя тысячи убитых и сотни сожженных селений. После 1900 года Нигер вошел в объединение «Французской Западной Африки» и находился под контролем колониальных войск.

После приобретения Нигером независимости в 1960 году Париж продолжал контролировать эту страну и получать экономическую выгоду от своей бывшей колонии, сохранил на территории Нигера французские военные базы. Немаловажными элементами контроля были введенная Парижем единая для бывших колоний валюта, прямой подкуп местных политических деятелей.

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Нигер, как бывшая французская колония, оставался одним из последних и весьма важных оплотов Парижа в Сахеле. Кроме того, он располагает богатыми запасами урана, от поставок которого зависит Франция: из Нигера идет до 17 процентов сырья для французских АЭС.

#франция #нигер #вывод французских войск
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