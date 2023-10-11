Поврежден подводный газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию. Но он не единственный пострадавший, поскольку подводный коммуникационный кабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, также был поврежден в эстонской экономической зоне.

Через несколько месяцев после того, как известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Соединенные Штаты взорвали газопровод, соединяющий Россию и Германию в Балтийском море в сентябре 2022 года в ходе секретной операции, проводившейся под прикрытием учений НАТО BALTOPS 22, еще один инцидент произошел в Балтийском море. На этот раз сообщается, что поврежден подводный газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию. Но газопровод Balticconnector - не единственный пострадавший ... поскольку подводный коммуникационный кабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, также был поврежден в эстонской экономической зоне.

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Gasgrid Finland и Elering, операторы газовых систем Финляндии и Эстонии, обнаружили «необычную» утечку в 77-километровом соединительном трубопроводе рано утром 9 октября. Об этом, в частности, говорится в заявлении Gasgrid Finland и указывается, что клапаны морского газопровода в настоящее время закрыты, и таким образом утечка остановлена.

Эстонское новостное агентство ERR News сообщило, что военно-морской флот Эстонии начал осмотр газопровода в понедельник, Служба безопасности и разведки Финляндии также задействована в расследовании.

В то время как финский оператор не назвал причин произошедшей аварии, финские власти позже заявили, что их расследование утечки будет сосредоточено на предпосылке об акте саботажа. Финская ежедневная газета ILTALEHTI и Общественное Радио Швеции со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщили, что «подводный газопровод Эстония-Финляндия был намеренно поврежден». Согласно первоначальным данным, предоставленным президентом Финляндии Саули Ниинисте, «вполне вероятно, что повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля произошло в результате внешней деятельности». Правительство Финляндии на данный момент воздерживается от выдвижения обвинений против какой-либо конкретной страны или группировки.

Хотя западные СМИ наверняка попытаются возложить вину за этот инцидент на Москву, как они это сделали после подрыва в сентябре 2022 года газопровода «Северный поток», который когда-то связывал Германию с дешевым природным газом из России, однако никакого пропагандистского эффекта от этого Запад получить не сможет, учитывая уже опубликованное в начале 2023 года журналистом Сеймуром Хершем разоблачение о подрывной роли Соединенных Штатов на немецком и европейском газовом рынке.

Что же касается газопровода Финляндия-Эстония, то о нем Bloomberg уже сказал, что Финляндия теперь должна полностью полагаться на свои плавучие терминалы СПГ для удовлетворения национальных нужд, в то время как Эстония начала получать газ по газопроводу из Латвии.

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Новость об очередной аварии на европейских газопроводах уже привела к резкому росту цен на природный газ в ЕС. На этом фоне в Европе начали задаваться вопросом: так кому же выгодно нарушение энергетической независимости Европы и дешевые поставки газа из России? Отдельные СМИ уже отвечают: ну конечно, не России, скорее, речь идет об энергетическом и промышленном комплексе США, а также о Вашингтоне.