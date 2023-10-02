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vizir47
Японские ученые приблизились к пониманию языка кур с помощью искусственного интеллекта
Команда японских ученых из Токийского университета попыталась распознать значение различных звуков, издаваемых курами, используя в этих исследованиях искусственный интеллект.

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Вряд ли стоит объяснять, насколько важно для хорошего владельца птицефермы постоянно следить не только за питанием, но и эмоциональным состоянием выращиваемых кур. Ведь помимо прочего он должен постоянно отслеживать их поведение, выявлять в нем настораживающие моменты и своевременно реагировать на них,  находить наиболее подходящие решения для уходя за домашней птицей.

Как выяснили зоологи, птицы, в том числе и домашние, взаимодействуют между собой с использованием различных звуковых сигналов, которые различаются в зависимости от их  настроения, времени суток или обстоятельств. В частности, они издают различные звуки, «оповещая» об откладке яйц, вылуплении оплодотворенных яиц, о присутствии хищника и т. д. По утрам куры, например, обычно громче кудахчут, вечером они спокойнее, особенно когда  готовятся ко сну. Когда курица откладывает яйцо, она отмечает этот факт особыми звуками.

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Поэтому распознавание этих различных звуков весьма важно в организации работы на птицеферме, по различным издаваемым курами звукам можно своевременно понять возникающие проблемы в курятнике.

Чтобы помочь птицеводам, команда японских ученых из Токийского университета  попыталась распознать значение различных звуков, издаваемых курами, используя в этих исследованиях искусственный интеллект.  

По словам профессора Эдриана Дэвида Чока из Токийского университета, его методология основана на методике искусственного интеллекта последнего поколения, которая называется «обучение глубокому эмоциональному анализу» (DEAL). В этом процессе используются математические алгоритмы, позволяющие понять эмоциональные состояния кур на основе анализа издаваемых ими звуков. Как считает Эдриан Дэвид Чок, зная по издаваемым животными звукам, что они чувствуют, люди смогут лучше заботиться о них. В ходе организованного им исследования восемь психологов-зоотехников и ветеринарных хирургов отслеживали эмоциональное состояние 80 кур, сделав для последующего анализа 200 часов аудиозаписей издаваемых ими звуков.

Затем профессор Адриан Дэвид Чок использовал искусственный интеллект для детального анализа сделанных аудиозаписей, в результате чего подтвердил, что каждый звуковой сигнал кур соответствует различному эмоциональному состоянию животного.  Как утверждается, искусственный интеллект смог правильно определить эмоциональное состояние кур с точностью до 80 %, выделив при этом их шесть основных различий: в состоянии голода, беспокойства, страха, удовлетворенности, возбуждения и гнева.

 Разработанный исследователями «словарь» издаваемых курами звуков, помогает заводчикам определить, голодна ли домашняя птица, находится она в нормальном состоянии или в  стрессовом и т. д. Как отмечается исследователями, чем больше ИИ слышит различных звуков от домашней птицы, тем выше точность результатов их расшифровки. При этом ученые отметили, что уровень точности этой системы «перевода языка птиц» может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и пород кур.

Как отмечают японские ученые, это исследование может быть использовано для улучшения существующих методов выращивания кур, лучше отслеживать состояние животных. Оно может произвести революцию в ветеринарии и поддержать другие исследования поведения животных. Однако отмечается, что возможность адаптации полученных результатов ко всем видам домашних животных, в частности, к таким, как кошки или собаки, будет сложнее, так как у этих животных более сложный способ общения.

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Думается, что не только птицеводы хотели бы вы иметь свой составленный искусственным интеллектом «словарь» для своего домашнего питомца...

#искусственный интеллект #распознавание языка животных
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