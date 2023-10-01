Идея вооружить беспилотник торпедой не нова. Помимо США и Японии, к разработке таких беспилотников в 2021 году подключилась и Британия. Созданный британской компанией BAE Systems такой беспилотник недавно был продемонстрирован в Португалии на учениях НАТО REPMUS.

Идея вооружить беспилотник торпедой не нова. Еще в 1950-х годах ВМС США запустили программу «Беспилотный противолодочный беспилотник» (Dash - Drone Anti-Submarine Helicopter). В результате был разработан Gyrodyne QH-50 - беспилотник вертикального взлета и посадки, способный нести до двух торпед Mk44 (или только одну торпеду типа Mk46). Этот беспилотник мог развивать максимальную скорость 148 км/ч и имел дальность полета около 130 км. Идея заключалась в том, чтобы оснастить такими беспилотниками корабли, которые были слишком малы для применения вертолета, чтобы они могли вести противолодочную борьбу. Эта концепция понравилась также и морским силам самообороны Японии, однако в 1973 году они от нее отказались из-за недостаточной надежности.

В последние годы к разработке таких беспилотников подключилась и Британия. В сентябре 2021 года британская компания BAE Systems заключила партнерство с Malloy Aeronautics с целью разработки Т-650 - тяжелого транспортного беспилотного летательного аппарата с электрическим приводом. Тогда речь шла об устройстве, способном нести полезную нагрузку в 300 кг при полете со скоростью до 140 км / ч и с запасом хода в 30 км.

реклама

BAE Systems в своих исследования расширила сферу возможного применения такого беспилотного летательного аппарата вертикального взлета. И, помимо традиционных миссий ISR (разведка, наблюдение и разведка), поставила задачу по его использованию для поиска и спасания людей на море, эвакуации раненых, борьбы с морскими минами, поддержки с воздуха и противолодочной борьбы.

BAE Systems

Указанная способность созданного BAE Systems беспилотника Т-650 была продемонстрирована в ходе недавних учений REPMUS 23 (роботизированные эксперименты и создание прототипов с использованием морских необорудованных систем) в Португалии под эгидой НАТО. Этот беспилотный летательный аппарат Т-600 (демонстрационный вариант Т-650) впервые сбросил инертную торпеду Sting Ray Mod 2 во время указанных учений. Как заявил Нил Эпплтон - глава BAE Systems, в партнерстве с Malloy Aeronautics компании удалось создать беспилотник вертикального взлета и посадки T-600 heavy lift с электромотором.

При этом он добавил, что указанный вариант беспилотника может заинтересовать суда, имеющие гидролокатор, но не обладающие техническими возможностями для запуска торпед. Кроме того, «торпедоносный» беспилотник BAE Systems / Malloy мог бы расширить возможности противолодочных фрегатов, предоставив им «большую операционную гибкость». Его также можно использовать и для организации береговой обороны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как добавил на презентации этого беспилотника Дэйв Квик - руководитель отдела подводного вооружения BAE Systems Maritime Services: «Беспилотные летательные аппараты могут быть быстро внедрены и в то же время легко транспортироваться. Они позволяют уберечь самые дорогостоящие корабли и их экипажи от опасности и будут играть все более важную роль в борьбе с подводными лодками, наряду со специализированными вертолетами и надводными кораблями».