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vizir47
США к 2035 году собираются захватить большую половину европейского рынка военных истребителей
В результате проводимой Вашингтоном политики по навязыванию европейским союзникам своей военной продукции, к 2035 году, по оценкам экспертов ЕС, более половины рынка военных истребителей Европы перейдет под контроль США.

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В результате проводимой Вашингтоном политики по навязыванию европейским союзникам своей военной продукции, к 2035 году, по оценкам экспертов ЕС,  более половины рынка военных истребителей Европы перейдет под контроль США. Особую роль в этом вопросе будут иметь европейские контракты по закупке американских F-35, несмотря на многочисленные статьи в американских и европейских СМИ о наличии у этой модели серьезных недостатков.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/411675_O.jpeg

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Как стало известно, вслед за Нидерландами, Италией, Польшей и 8 другими европейскими странами, Румыния также решила модернизировать свои ВВС истребителями F-35 компании Lockheed-Martin. Бухарест планирует приобрести 48 самолетов в два этапа. Первый этап, который должен начаться до конца года, будет включать 32 самолета, то есть две истребительные эскадрильи. Этот контракт на сумму в 6,5 млрд долларов будет включать в себя также все необходимые работы и предоставление оборудования, необходимых для внедрения этого нового истребителя. Эта партия истребителей F-35, которые заказываются Румынией, заменят подержанные F-16, недавно приобретенные Бухарестом в качестве временного решения.

Впоследствии будет начат второй этап, включающий поставку еще 16 самолетов F-35A, или 3 эскадрильи, который считается значительно менее дорогостоящим. В данном случае речь идет о замене приобретенных подержанных F-16C/D, срок эксплуатации которых остается ограниченным.

Как признают европейские военные эксперты, это новый крупный успех компании Lockheed-Martin и ее истребителя F-35 в Европе, особенно с учетом того, что военно-воздушные силы других стран ЕС (Испания, Чешская Республика и Греция) также намереваются в ближайшее время объявить о заказе  американского истребителя этой компании.

Как указывается в европейских СМИ, на сегодняшний день  12-14 из 20 европейских военно-воздушных сил, располагающих истребительным парком, должны будут частично или полностью оснащаться истребителями F-35A и F-35B к 2035 году.

Но в реалиях охват американской компанией Lockheed-Martin европейского военно-воздушного парка еще более значителен, если учесть, что от 15 до 17 стран Европы к 2035 году будут также оснащены и другим американским истребителем F-16, тоже принадлежащим Lockheed-Martin.

Таким образом, в общей сложности к 2035 году большинство европейских военно-воздушных сил будут использовать истребители, разработанные и произведенные Lockheed-Martin.

Анализируя количественный состав военных самолетов в Европе, можно сказать, что к 2035 году на вооружении европейских ВВС будет находиться от 500 до 730 F-35A и  F-35B, а также от 192 до 210 F-16, в основном Block 70/72 или более поздних версий, из общего числа 1680-1990 истребителей. Фактически, истребители Lockheed-Martin должны будут составлять от 43 до 50% истребителей, используемых европейскими военно-воздушными силами, что значительно опережает 22-26% Eurofighter Typhoon, 14-17% Rafale или даже 9-10% шведских Gripen.

Только 4 из 20 европейских военно-воздушных сил, имеющих истребители, будут оснащены исключительно европейскими самолетами. В данном случае речь идет о Франции и Хорватии, которые будут летать на Rafale, а также о Швеции и Венгрии, у которых есть Gripen.

Такая ситуация весьма уникальна. Действительно, на сегодняшний день только пять стран, все пять членов Совета Безопасности ООН, обладают набором навыков для разработки боевого самолета. Две другие страны, Южная Корея и Швеция, со своей стороны, обладают всеми необходимыми навыками и технологиями в этой отрасли, за исключением двигателей. Фактически, на европейских производителей самолетов и двигателей приходится более 40% мировых компетенций и ноу-хау в области боевых самолетов.

Парадоксально, но сегодня европейцы в основном обращаются к американским моделям боевых самолетов, в том числе к Великобритании и ее итальянским, испанским и немецким партнерам, с которыми они разработали Panavia Tornado, а затем Eurofighter Typhoon.

При этом ожидается, что примерно 1700-2000 боевых самолетов, которыми будут оснащены европейские военно-воздушные силы в 2035 году, вероятно на 50% превысят, по оценкам западных военных экспертов, численность российских военно-воздушных сил на эту дату. Кроме того, этот европейский истребительный флот будет превосходить в тех же пропорциях военно-воздушные силы Соединенных Штатов, которые они максимально могли бы развернуть в Европе в случае конфликта.

Поэтому европейские СМИ и эксперты все настойчивее задаются вопросом:  чем можно объяснить успех американских истребителей в Европе, в том числе среди военно-воздушных сил стран-участниц Европейского истребительного строительства? Можно ли предпринять какие-либо действия для сдерживания или ограничения этого явления в ближайшие десятилетия?

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В этой связи в указанных специализированных военных кругах Европы сегодня активно обсуждаются причины, по которым подавляющее большинство европейцев обращаются к истребителям американского, а не европейского производства до такой степени, что они становятся настоящим европейским стандартом, даже несмотря на то, что европейские производители самолетов способны производить идеальные современные самолеты. Чтобы ответить на этот вопрос, рассматриваются, в частности, традиционно выдвигаемые "обычные подозрения", а именно чрезмерное подчинение европейцев Соединенным Штатам, усугубляемое давлением США на  европейские властные структуры. Это вызывает особую тревогу у европейских производителей и пользователей американской военной истребительной авиацией, тем более, что пока ничего подобного не отмечается в других областях ВПК Европы, в частности, таких,  как бронетехника, боевые корабли и подводные лодки.

#сша #f-16 #f-35 #впк сша #lockheed-martin #ввс европы
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