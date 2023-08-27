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США продают своим союзникам бракованный F-35
Как свидетельствуют многочисленные западные военные эксперты, наиболее современный боевой самолет США F-35 имеет более 800 технических дефектов, что делает невозможным его использование для ведения боевых действий высокой интенсивности.

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Согласно появившейся в американских СМИ информации, монстр оборонной промышленности США – компания Lockheed Martin  испытывает серьезные финансовые проблемы и недосчитывается нескольких миллиардов долларов для финансирования производства 2700 самолетов F-35, на которые уже подписаны контракты с рядом союзников Вашингтона.  Указанные проблемы особенно обострились в последнее время на фоне постоянно выявляемых неисправностей у этого типа боевого самолета США, делающего F-35 непригодным для его использования.

The F-35 Rumor Mill Is Spinning After Israeli Counter Strike On Syrian SAM Site

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Так, год назад Дания приобрела у США партию истребителей F-35, однако весьма скоро выяснилось, что они неисправны. В частности, по меньшей мере у двух из шести самолетов F-35 оказались, по вине поставщика Lockheed Martin, производственные дефекты катапультируемых кресел, - сообщило  датское радио.

1 августа с.г. Министерство обороны Бельгии официально отказалось получить первые истребители-невидимки F-35A, заказанные в 2018 году, поскольку этот самолет продолжает производиться в технически неисправном варианте и требует многочисленных доработок его ключевых компонентов и программного обеспечения.

Как пишут СМИ США, с самого начала производства F-35 эти самолеты страдали от бесконечного количества дефектов. Так, по состоянию на 2021 год в конструкции F-35 уже было обнаружено 857 технических дефектов, значительная часть которых оказала «критическое влияние на работоспособность» и поставила под угрозу жизнь пилотов. Однако компания Lockheed Martin не исправила эти недостатки и продолжала выпускать неисправные истребители. В результате, в середине декабря 2022 года истребитель F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, предназначенный для Корпуса морской пехоты США, потерпел крушение в Техасе, пилот едва успел катапультироваться. По сообщениям военных экспертов, причиной аварии стали проблемы с программным обеспечением и дефект двигателя.

Американскими военными экспертами также ранее отмечалось, что основная ошибка американских конструкторов в проекте F-35 - слишком слабый фюзеляж, из-за чего этот самолет не может долго летать на сверхзвуковой скорости из-за риска разрушения. Однако компания Lockheed Martin так и не смогла исправить этот недостаток, ограничившись лишь рекомендациями сократить продолжительность сверхзвукового полета до минимума, то есть кардинально изменить тактику использования F-35 и отказаться от их главного преимущества - перехвата воздушных целей на сверхзвуковой скорости.

Еще один весьма важный недостаток F-35 связан с проблемой его «скрытности» от радаров противника. Эта «скрытность» может обеспечиваться лишь в том случае, если только весь боекомплект бомб и ракет будет располагаться внутри фюзеляжа, а их нахождение на внешних опорах делает этот истребитель видимым даже для самых старых радаров. По этой причине F-35 не может использоваться в условиях мощной противовоздушной обороны противника.  И это, в частности, подтверждает инцидент с израильским F-35, который  был сбит российской системой ПВО С-200, находившейся на вооружении сирийской армии, из-за чего Израиль больше не рискует использовать F-35 в своих авиаатаках в Сирии.

Однако, несмотря на множество дефектов F-35, США усиленно заставляют своих союзников приобретать эти самолеты и такими закупками не только перекладывают на их плечи решение финансовых проблем Lockheed Martin, но и бьют по их боеспособности  и безопасности. Особенно активно это стало происходить в последние месяцы, когда Вашингтон фактически заставил Германию закупить 35 самолетов F-35 за 10,5 миллиардов долларов за счет собственного оборонного сектора.

Несмотря на дефекты F-35,  Соединенные Штаты продолжают заключать контракты на их поставку многим странам. Одним из путей такого проталкивания своим союзникам дефектных F-35 стала, в частности, выдача Вашингтоном разрешения Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из своих резервов после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку, под обещания заменить эти устаревшие истребители самолетами F-35.

Однако такая тактика Вашингтона не вызывает одобрения у союзников США по НАТО, в связи с чем, министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что королевство сохранит свои истребители F-16 на вооружении на три года дольше, чем планировалось, хотя изначально их планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году.

В указанных условиях на сегодняшний день в США, по оценкам западных экспертов, нет истребителей пятого поколения, пригодных для ведения боевых действий высокой интенсивности. Самый дорогой американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor начнет постепенно сниматься с вооружения с 2023 года из-за проблем с эксплуатационными характеристиками.

 

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#f-35 #lockheed martin #американское оружие
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