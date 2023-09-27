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vizir47
Google отмечает 25-летие своего существования
Поисковая система Google, запущенная 27 сентября 1998 года Ларри Пейджем и Сергеем Брином, отмечает 25-летие своего существования.

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Поисковая система Google, запущенная 27 сентября 1998 года Ларри Пейджем и Сергеем Брином, отмечает 25-летие своего существования. Вот некоторая информация о самой популярной поисковой системе в мире.

Название Google происходит из-за опечатки

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По словам Дэвида Коллера, бывшего студента Стэнфорда, название «Google» было выбрано из-за... опечатки. В 1997 году, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин искали название для «BackRub», целью которого было отследить интернет-страницы, указывающие на определенную веб-страницу, студент Шон Андерсон, как сообщается, предложил название «googolplex». Термин, который определяет число 10 в степени googol, сокращенный до «googol» для создания поисковой системы.

Но когда он попытался проверить наличие googol.com, Шон Андерсон написал по ошибке «google.com». Имя понравилось Ларри Пейджу, который в конце концов решил зарегистрировать это доменное имя, прежде чем запустить его в интернете годом позже.

Дженнифер Лопес является основателем Google IMAGES

Считается, что Google Images, весьма популярный для поиска изображений, появился в 2001 году благодаря Дженнифер Лопес. По словам Эрика Шмидта, генерального директора Google в  2001 - 2011 годы, поисковая система зафиксировала в 2001 году необычно большое количество запросов, касающихся американской певицы, но особенно платья Versace, которое она носила на церемонии вручения премии Грэмми в 2000 году. «В то время это был самый популярный поисковый запрос. Но у нас не было возможности предложить пользователям именно то, что они искали: изображение Джей-Ло в этом платье. Так родился Google Images», - объяснил Эрик Шмидт.

Как появилась идея создания дудлов

Логотип поисковой системы Google имеет слегка измененный дизайн, называемый «каракули». И, как объясняет компания, ее происхождение восходит к 1998 году. «Концепция doodle возникла в 1998 году, еще до того, как компания была официально основана»,- объясняет Google. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, желая рассказать о своем участии в фестивале Burning Man, проходившем в пустыне штата Невада, поиграли с корпоративным логотипом. Они поместили нарисованную фигурку позади второй буквы "o" в слове Google. Видоизмененный логотип должен был послужить шуточным сообщением пользователям Google о том, что основатели находятся в отъезде (англ. out of office).

Фестиваль "Burning Man"

Именно 30 августа 1998 года был создан первый Google Doodle с изображением человечка за второй буквой O от Google. «Несмотря на то, что этот первый рисунок был довольно простым, возникла идея украсить логотип в ознаменование важных событий», - объясняет Google. С тех пор было создано около 5000 разнообразных Google Doodle для различных домашних страниц Google по всему миру.

 Более 99 000 запросов в секунду по всему миру

Самая популярная поисковая система во всем мире, Google позволяет миллиардам людей находить то, что они ищут. И согласно данным Internet Live Stats    за 2022 год, количество запросов астрономическое. Каждую секунду в Google выполняется почти 99 000 запросов. Это эквивалентно почти 8,5 миллиардам в день, или даже более чем 3 миллиардам запросов в год.

Домашняя страница, упрощенная из-за недостатка знаний

Попав в поисковую систему, может показаться удивительным, насколько проста Домашняя страница Google. Но эта большая белая страница возникла не из-за особой воли основателей Google. Это связано с тем, что Сергей Брин и Ларри Пейдж не обладали навыками, необходимыми для эффективной разработки страницы, а просто использовали основы языка HTML, не обращаясь к разработчику.

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В конце концов, этот интерфейс со временем претерпел лишь незначительные изменения, с классической кнопкой поиска и кнопкой с надписью «Мне повезло», которая перенаправляет пользователя на страницу, которая появляется в начале результатов.

#google #поиск google #поиск yandex #интернес
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