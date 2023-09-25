Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Направления миграционных потоков состоятельных людей в 2023 году
Состоятельные люди реагируют на изменения политического климата и экономической ситуации в своих странах «ногами», переезжая в другие страны. Это приводит к растущей конкуренции между правительствами за то, чтобы соблазнить эту глобальную экономическую элиту.

реклама

Во время пандемии коронавируса состоятельные люди заметно ограничили поездки по миру, снизив тем самым свою международную мобильность. Однако в последнее время этот процесс их миграционных потоков не только возобновился, но и заметно возрос, в том числе и по причине существенного изменения внутренней ситуации во многих странах Запада из-за разразившегося финансово-экономического кризиса.

реклама

По мнению канадского медиа-стартапа Visual Capitalist, который выпускает инфографику по рынкам, экономике, здравоохранению и многим другим темам, около 122 000 таких «лиц с высоким уровнем благосостояния» (HNWI – High-Net-worth individuals) пустят корни в новой стране до конца этого года (в этом контексте HNWI определяются как лица с чистым капиталом не менее 1 миллиона долларов США). 

Такие прогнозы подтверждает и последний отчет о миграции частного капитала, подготовленный международной консалтинговой компанией Henley & Partners, которая отслеживает миграционные потоки HNWI за последние десять лет.

В списке десяти стран, которые, как ожидается, примут наибольшее количество состоятельных людей в 2023 году, лидирует Австралия. Она, по прогнозам, примет в этом году 5200 таких лиц, опередив  Объединенные Арабские Эмираты с ожидаемым переездом туда 4500 HNWI. Остальные «принимающие государства» первой десятки распределены между Европой, Северной Америкой и Океанией: Сигапур – 3200, США- 2100, Швейцария - 1800, Канада – 1600, Греция – 1200, Франция – 1000, Португалия - 800 , Новая Зеландия - 700.

Одним из возможных объяснений таких прогнозов миграции HNWI может быть программа «золотых виз» страны, позволяющая получить вид на жительство или даже гражданство ЕС при минимальных инвестициях в недвижимость в размере 250 000 евро. Большинство популярных сегодня направлений миграции предлагают большую экономическую свободу, что привлекает тех, кто ищет налоговые льготы или инвестиционные возможности. В частности, Сингапур, который собирается принять 3200 миллионеров, имеет самую либеральную экономику в мире.

«Лидером» стран, которые теряют больше всего миллионеров, может стать в этом году Китай с ожидаемым отъездом из него около 13 500 HNWI, что вдвое больше, чем в следующей стране - Индии (6500). В десятке таких стран указываются также Великобритания – 3200 HNWI, Россия – 3000, Бразилия – 1200, Гонконг – 100, Южная Корея – 800, Мексика – 700, ЮАР – 500, Япония – 300.  Как указывают эксперты, многие страны в этом списке отличаются строгим регулированием и коррумпированным управлением, что усложняет управление активами там для  состоятельных людей. Отток миллионеров из России объясняется экспертами западными санкциями и торговыми ограничениями из-за украинского конфликта, что  усложняет ситуацию для HNWI. Выход Великобритании из ЕС также привел к ухудшению трансграничных механизмов как для физических лиц, так и для инвестиций. При этом указывается, что, хотя эти страны по-прежнему привлекают небольшое количество состоятельных людей, их значительный миграционный поток оказывает безусловное значительное экономическое влияние на страны, откуда они уезжают.

Как отмечается экспертами, за последнее десятилетие, несмотря на период пандемии и связанное с ней сокращение экономической активности, число богатых людей во многих странах продолжает расти из года в год. Как, впрочем, и количество миллионеров, покидающих свои родные страны. По оценкам Forbes, с 1 января по 10 декабря 2021 года 1800 из 2660 миллиардеров мира стали только богаче, некоторые из них разбогатели на сотни миллионов долларов, другие — на несколько миллиардов. Шесть из 10 самых разбогатевших миллиардеров мира проживают в США. Все они — представители технологической отрасли или смежных с ней сфер. 

Из-за международных санкций российские миллиардеры репатриируют свои богатства и с началом спецоперации на Украине уже вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов. При этом средства домой возвращают не только миллиардеры. В этом году в российские “офшорные” зоны переехало 115 компаний, а всего их стало 254.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В мире, где геополитика постоянно меняется и становится все более взаимосвязанной, неудивительно, что состоятельные люди голосуют не только своими средствами, но и «ногами», переезжая в другие страны. Это приводит к растущей конкуренции между правительствами за то, чтобы соблазнить эту глобальную экономическую элиту.

#миграция #миграция миллионеров
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Во Франции мобилизовали 130 тысяч сотрудников полиции для подавления беспорядков
Макрон заявил о необходимости «выключать социальные сети по нажатию кнопки» во Франции
52% французов едят всего 2 раза в день пока Макрон тратит деньги на оружие для ВСУ и беженцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
7
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
24
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
17
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
3
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
2

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
11
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
14
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Первые впечатления от Witchfire
3
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
24
ТОП-16 мифов о мониторах
18

Сейчас обсуждают

usr721
21:09
Какой 57? Было бы что покупать… Они свой 5-ый создают. В космонавтике уже обогнали и в авиастроении обгонят. Кроме того, у них и так уже много рос самолетов и было бы не разумно ставить себя в еще бол...
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
ЧatoБoт
21:09
Какол, да ты на глазах деградируешь. Тебя там, в вашем ципсятнике, что, ежедневно порют розгами за бесполезность?
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
ЧatoБoт
21:04
"Играйте по правилам". Глава Пентагона попросил российских военных не устраивать охоту на Абрамсы. "Повторение ситуации с немецкими Леопардами недопустима, когда на них объявляли охоту, я видел эти пр...
Прибытие Abrams на Украину совпало с призывами отправить туда «американских советников»
Cyborg39rus
21:01
хорошо, хоть кто то живой из них будет
Венгрия не будет отправлять на родину военнообязанных украинцев по требованию Киева
Петр Гобалов
21:00
Зеоншики теперь смогут поиграть в касын го в 1 фпс больше
Intel объявила о выпуске 288-ядерного процессора Xeon
ЮРА ОНИЩЕНКО
20:56
Это не то что у нас натворили на Украине - все нерентабельные предприятия позакрывали сразу. Так и осталось 35% экономики от размера советской экономики
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
mayday30
20:52
Насрать в руку дающему (в данном случаю платящему поляку), характерная черта сами знаете кого.
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
beltar
20:50
Причем сами США заменяют кассетные части, стоящие на самых старых ракетах, в т. ч. с самой малой дальностью, на фугаски с "гарпунов", т. е. укропам передадут старье со 160 км дальностью с истекающим с...
Дитон поделился своим «большим объявлением», как и обещал
Антон Антон
20:50
А не подскажете мне дурачку, зачем для i5-12400F, который в максимальной нагрузке потребляет 77 Вт (согласно CoreTemp), и сборки с двумя плашками памяти потребовалась мат плата на на B660 чипсете с 4 ...
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
swr5
20:36
О, как раз смотрел себе вот такой без разрыва (две 24" FHD).
ТОП-16 мифов о мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем