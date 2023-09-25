Состоятельные люди реагируют на изменения политического климата и экономической ситуации в своих странах «ногами», переезжая в другие страны. Это приводит к растущей конкуренции между правительствами за то, чтобы соблазнить эту глобальную экономическую элиту.

Во время пандемии коронавируса состоятельные люди заметно ограничили поездки по миру, снизив тем самым свою международную мобильность. Однако в последнее время этот процесс их миграционных потоков не только возобновился, но и заметно возрос, в том числе и по причине существенного изменения внутренней ситуации во многих странах Запада из-за разразившегося финансово-экономического кризиса.

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По мнению канадского медиа-стартапа Visual Capitalist, который выпускает инфографику по рынкам, экономике, здравоохранению и многим другим темам, около 122 000 таких «лиц с высоким уровнем благосостояния» (HNWI – High-Net-worth individuals) пустят корни в новой стране до конца этого года (в этом контексте HNWI определяются как лица с чистым капиталом не менее 1 миллиона долларов США).

Такие прогнозы подтверждает и последний отчет о миграции частного капитала, подготовленный международной консалтинговой компанией Henley & Partners, которая отслеживает миграционные потоки HNWI за последние десять лет.

В списке десяти стран, которые, как ожидается, примут наибольшее количество состоятельных людей в 2023 году, лидирует Австралия. Она, по прогнозам, примет в этом году 5200 таких лиц, опередив Объединенные Арабские Эмираты с ожидаемым переездом туда 4500 HNWI. Остальные «принимающие государства» первой десятки распределены между Европой, Северной Америкой и Океанией: Сигапур – 3200, США- 2100, Швейцария - 1800, Канада – 1600, Греция – 1200, Франция – 1000, Португалия - 800 , Новая Зеландия - 700.

Одним из возможных объяснений таких прогнозов миграции HNWI может быть программа «золотых виз» страны, позволяющая получить вид на жительство или даже гражданство ЕС при минимальных инвестициях в недвижимость в размере 250 000 евро. Большинство популярных сегодня направлений миграции предлагают большую экономическую свободу, что привлекает тех, кто ищет налоговые льготы или инвестиционные возможности. В частности, Сингапур, который собирается принять 3200 миллионеров, имеет самую либеральную экономику в мире.

«Лидером» стран, которые теряют больше всего миллионеров, может стать в этом году Китай с ожидаемым отъездом из него около 13 500 HNWI, что вдвое больше, чем в следующей стране - Индии (6500). В десятке таких стран указываются также Великобритания – 3200 HNWI, Россия – 3000, Бразилия – 1200, Гонконг – 100, Южная Корея – 800, Мексика – 700, ЮАР – 500, Япония – 300. Как указывают эксперты, многие страны в этом списке отличаются строгим регулированием и коррумпированным управлением, что усложняет управление активами там для состоятельных людей. Отток миллионеров из России объясняется экспертами западными санкциями и торговыми ограничениями из-за украинского конфликта, что усложняет ситуацию для HNWI. Выход Великобритании из ЕС также привел к ухудшению трансграничных механизмов как для физических лиц, так и для инвестиций. При этом указывается, что, хотя эти страны по-прежнему привлекают небольшое количество состоятельных людей, их значительный миграционный поток оказывает безусловное значительное экономическое влияние на страны, откуда они уезжают.

Как отмечается экспертами, за последнее десятилетие, несмотря на период пандемии и связанное с ней сокращение экономической активности, число богатых людей во многих странах продолжает расти из года в год. Как, впрочем, и количество миллионеров, покидающих свои родные страны. По оценкам Forbes, с 1 января по 10 декабря 2021 года 1800 из 2660 миллиардеров мира стали только богаче, некоторые из них разбогатели на сотни миллионов долларов, другие — на несколько миллиардов. Шесть из 10 самых разбогатевших миллиардеров мира проживают в США. Все они — представители технологической отрасли или смежных с ней сфер.

Из-за международных санкций российские миллиардеры репатриируют свои богатства и с началом спецоперации на Украине уже вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов. При этом средства домой возвращают не только миллиардеры. В этом году в российские “офшорные” зоны переехало 115 компаний, а всего их стало 254.

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В мире, где геополитика постоянно меняется и становится все более взаимосвязанной, неудивительно, что состоятельные люди голосуют не только своими средствами, но и «ногами», переезжая в другие страны. Это приводит к растущей конкуренции между правительствами за то, чтобы соблазнить эту глобальную экономическую элиту.