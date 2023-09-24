Согласно результатам опроса, проведенного в 2022 году компанией GlobalProductPrices.com, в 92 странах доступ к бутилированной воде остается привилегией, которую не каждый человек может себе позволить

Согласно результатам опроса, проведенного в 2022 году компанией GlobalProductPrices.com, в 92 странах доступ к бутилированной воде остается привилегией, которую не каждый человек может себе позволить.

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Как показало исследование, 1,5-литровая бутылка воды в среднем стоит $0,7 по всему миру.

На этом фоне особо выделяются Австралия и Филиппины, где вода стоит дороже всего - до $2,02 доллара за бутылку. За ними следуют Сингапур, Уругвай и Пуэрто-Рико, которые также входят в число стран, где стоимость бутылки воды высока: от $1,59 до $1,74.

В Западной Европе пока сохраняются низкие цены на бутилированную воду, как, впрочем, в Египте и Тунисе, где туристы покупают ее по цене до $0,2. Иран и Бангладеш также предлагают воду по цене менее $0,25 доллара. Правда, в Европе в 2023 году средняя стоимость 1,5-литровой бутылки воды теперь составляет 0,7 евро из-за инфляции и может значительно варьироваться от 0,2 евро в благоприятные периоды до 1,5 евро в зависимости от периода и местности.

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Однако потребление воды в бутылках постепенно сокращается во многих странах. Их жители все чаще переходят на водопроводную или фильтрованную в домашних условиях, что во многом обусловлено финансовыми аспектами.