Как свидетельствует статистика правоохранительных служб на транспорте, случаи, когда находящийся на багажных полках в поездах багаж подвергается кражам, отнюдь не редки и досаждают не только пассажирам, но и транспортным компаниям.

Как свидетельствует статистика правоохранительных служб на транспорте, случаи, когда находящийся на багажных полках в поездах багаж подвергается кражам, отнюдь не редки и досаждают не только пассажирам, но и транспортным компаниям. Чемоданы с кодом и замки на них не являются в этом плане выходом из такой ситуации, так как ничего не мешает вору уйти с таким багажом под мышкой.

На этом фоне студенты Технологического университета Бельфор-Монбельяр (UTBM), расположенного на северо-востоке Франции, разработали устройство Loopy, основанное на QR-коде, которое позволяет путешественникам запирать свой багаж во время поездки.

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Принцип работы Loopy весьма прост и напоминает принцип действия замка муниципальных электросамокатов или велосипедов на улицах многих городов. Когда пассажир садится в поезд, он помещает свой багаж в специальное отделение или на багажную полку. Затем он использует сканер, чтобы прочитать QR-код своего билета на поезд или QR-код, сгенерированный приложением на его телефоне. Этот сканер разблокирует одно из устройств Loopy, вмонтированных в багажную полку. Петля подает световой сигнал, который должен быть идентифицирован пользователем. После того, как выдвижной трос Loopy разблокирован, пассажир пропускает его через ручки своего багажа и закрепляет конец троса, тем самым автоматически его фиксируя.

В конце поездки пассажир может разблокировать свой багаж, повторно отсканировав свой билет. Сканер запомнил петлю, связанную с билетом на поезд, что позволяет автоматически разблокировать замок.

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Однако авторы этого проекта признают, что, прежде чем это изобретение будет реализовано, необходимо убедить железнодорожные и другие транспортные компании инвестировать в это устройство, оборудовав им транспортные средства.