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vizir47
Рынок технологий с применением ИИ составляет около $140 млрд и к 2030 г ожидается рост до $1.76 трлн
Как следует из прогнозов IDC, в 2023 году на решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет потрачено $34,2 млрд, а европейский рынок искусственного интеллекта вырастет на 20,6 %.

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Последние годы стали переломными для рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ). Корпорации создают все больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. Ожидается, что в обозримом будущем годы рынок ИИ будет ежегодно расти почти на треть. По оценкам от крупнейших аналитических компаний, мировой рынок технологий с применением искусственного интеллекта уже составил около $140 млрд, а к 2030 г. ожидается его рост до $1,76 трлн. Моделируемые ИИ мыслительные процессы человека в компьютерных системах, занимают пятую часть рынка ИИ и становятся основой для создания ряда бизнес-решений: помогают выявлять мошенничество и управлять рисками, привлекать клиентов с помощью персонализированного маркетинга, контролировать состояние оборудования.

Как следует из прогнозов International Data Corporation (IDC) - международной компании, занимающейся исследованиями и консультированием в области информационных технологий, в 2023 году на решения на основе искусственного интеллекта будет потрачено $34,2 млрд, а европейский рынок искусственного интеллекта вырастет на 20,6 %. Ожидается, что в последующие годы он будет расти еще более устойчиво и в конечном итоге достигнет $96 млрд в 2027 году. При этом IDC прогнозирует повышение эффективности систем противодействия угрозам, а также расширение возможностей для анализа и расследования случаев мошенничества как широко распространенных примеров использования ИИ.

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IDC identifie l'amélioration de l'efficacité des systèmes de lutte contre les menaces, ainsi que le renforcement des capacités d'analyse et d'investigation sur les fraudes, comme des cas d'utilisation de l'IA très répandus. (Photo : Sujins/Pixabay)

Искусственный интеллект - это сегодня наиболее актуальная тема в сфере ИТ, и этот ажиотаж также приводит к коммерческому успеху. По прогнозам IDC, расходы на решения, использующие моделирование человеческого мышления, мотивированы потребностью компаний в наращивании своего операционного потенциала, оптимизации своих информационных систем и улучшением качества обслуживания клиентов.

Все большее использование ИИ характерно для финансового сектора и отраслей, особенно подверженных угрозам, таких как телекоммуникации или центральные и местные органы власти. Поэтому неудивительно, что игроки банковского дела и телекоммуникаций относятся к числу компаний, которые тратят наибольшие средства на решения на основе искусственного интеллекта, так же как и те, кто занимается розничной торговлей, обрабатывающей промышленностью и профессиональными услугами. В совокупности, по оценкам  IDC, эти пять направлений бизнеса принесут 60 % выручки европейскому рынку искусственного интеллекта уже в этом году. И хотя расходы субъектов здравоохранения, средств массовой информации, частных и государственных служб менее значительны, они растут более быстрыми темпами, чем во всех сферах деятельности вместе взятых.

Ожидается, что в Европе среднегодовой рост закупок решений на основе искусственного интеллекта достигнет 29,6 % в период с 2022 по 2027 год по сравнению с 26,9 % во всем мире. Ожидается, что к концу этого периода оборот рынка на старом континенте составит $96,1 млрд.

По прогнозам IDC, вырастут до $78,4 млрд к 2027 году также инвестиции в искусственный интеллект и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая затраты на программное и аппаратное обеспечение, а также различного рода услуги в рамках ИИ-систем. Среднегодовые темпы роста расходов (CAGR) в АТР в период с 2022 по 2027 год могут составить 25,5 %.

Лидером по внедрению ИИ среди стран АТР является Китай - на его долю приходится 50 % соответствующих совокупных затрат региона. К 2027 году релевантные расходы КНР прогнозируются в размере $38,4 млрд при CAGR, оцениваемых в 24,8 %. Существенный объем инвестиций в ИИ также отмечается в Японии, где, согласно прогнозу IDC, к 2027 году он увеличится до $12 млрд при CAGR на уровне 25 %. Существенное повышение на ИИ отмечается также в Индии, Австралии и Южной Корее.

Вложения стран АТР в ИИ-системы будут расти (без учета Китая и Японии) со среднегодовыми темпами в 26,8 % и к концу прогнозируемого периода составят приблизительно $28,2 млрд.

По скорости внедрения технологий искусственного интеллекта одной из ведущих отраслей в АТР является индустрия профессиональных услуг. С 2022 по 2027 год темпы наращивания инвестиций в ИИ в этой сфере вырастут до 22,4 %. Большая часть таких расходов в настоящее время связана с созданием ИТ-инфраструктуры для ИИ-систем, в том числе платформ для облачных вычислений и хранения данных, в банковской сфере. Широкое применение ИИ отмечается в розничной торговле, где  передовые технологии помогают компаниям устанавливать динамическое ценообразование, оперативнее реагировать на запросы потребителей и решать возникающие у них проблемы, а также анализировать данные о клиентах и разрабатывать для них наиболее привлекательные персональные предложения.

Особое значение аналитики IDC придают относительно небольшим, но постепенно растущим расходам стран АТР на генеративный искусственный интеллект (GenAI), который, как считают в компании, по мере развития будет находить применение в самых различных областях. К 2027 году рынок GenAI в регионе увеличится на $3 млрд при CAGR в 85%.

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В целом нынешняя приверженность государств АТР инвестициям в ИИ способствует их экономическому росту, цифровой трансформации и технологическому лидерству, считают в IDC.

#искусственный интеллект #инвестиции в ии
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