Как следует из прогнозов IDC, в 2023 году на решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) будет потрачено $34,2 млрд, а европейский рынок искусственного интеллекта вырастет на 20,6 %.

Последние годы стали переломными для рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ). Корпорации создают все больше моделей машинного обучения, чем академические учреждения. Ожидается, что в обозримом будущем годы рынок ИИ будет ежегодно расти почти на треть. По оценкам от крупнейших аналитических компаний, мировой рынок технологий с применением искусственного интеллекта уже составил около $140 млрд, а к 2030 г. ожидается его рост до $1,76 трлн. Моделируемые ИИ мыслительные процессы человека в компьютерных системах, занимают пятую часть рынка ИИ и становятся основой для создания ряда бизнес-решений: помогают выявлять мошенничество и управлять рисками, привлекать клиентов с помощью персонализированного маркетинга, контролировать состояние оборудования.

Как следует из прогнозов International Data Corporation (IDC) - международной компании, занимающейся исследованиями и консультированием в области информационных технологий, в 2023 году на решения на основе искусственного интеллекта будет потрачено $34,2 млрд, а европейский рынок искусственного интеллекта вырастет на 20,6 %. Ожидается, что в последующие годы он будет расти еще более устойчиво и в конечном итоге достигнет $96 млрд в 2027 году. При этом IDC прогнозирует повышение эффективности систем противодействия угрозам, а также расширение возможностей для анализа и расследования случаев мошенничества как широко распространенных примеров использования ИИ.

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Искусственный интеллект - это сегодня наиболее актуальная тема в сфере ИТ, и этот ажиотаж также приводит к коммерческому успеху. По прогнозам IDC, расходы на решения, использующие моделирование человеческого мышления, мотивированы потребностью компаний в наращивании своего операционного потенциала, оптимизации своих информационных систем и улучшением качества обслуживания клиентов.

Все большее использование ИИ характерно для финансового сектора и отраслей, особенно подверженных угрозам, таких как телекоммуникации или центральные и местные органы власти. Поэтому неудивительно, что игроки банковского дела и телекоммуникаций относятся к числу компаний, которые тратят наибольшие средства на решения на основе искусственного интеллекта, так же как и те, кто занимается розничной торговлей, обрабатывающей промышленностью и профессиональными услугами. В совокупности, по оценкам IDC, эти пять направлений бизнеса принесут 60 % выручки европейскому рынку искусственного интеллекта уже в этом году. И хотя расходы субъектов здравоохранения, средств массовой информации, частных и государственных служб менее значительны, они растут более быстрыми темпами, чем во всех сферах деятельности вместе взятых.

Ожидается, что в Европе среднегодовой рост закупок решений на основе искусственного интеллекта достигнет 29,6 % в период с 2022 по 2027 год по сравнению с 26,9 % во всем мире. Ожидается, что к концу этого периода оборот рынка на старом континенте составит $96,1 млрд.

По прогнозам IDC, вырастут до $78,4 млрд к 2027 году также инвестиции в искусственный интеллект и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая затраты на программное и аппаратное обеспечение, а также различного рода услуги в рамках ИИ-систем. Среднегодовые темпы роста расходов (CAGR) в АТР в период с 2022 по 2027 год могут составить 25,5 %.

Лидером по внедрению ИИ среди стран АТР является Китай - на его долю приходится 50 % соответствующих совокупных затрат региона. К 2027 году релевантные расходы КНР прогнозируются в размере $38,4 млрд при CAGR, оцениваемых в 24,8 %. Существенный объем инвестиций в ИИ также отмечается в Японии, где, согласно прогнозу IDC, к 2027 году он увеличится до $12 млрд при CAGR на уровне 25 %. Существенное повышение на ИИ отмечается также в Индии, Австралии и Южной Корее.

Вложения стран АТР в ИИ-системы будут расти (без учета Китая и Японии) со среднегодовыми темпами в 26,8 % и к концу прогнозируемого периода составят приблизительно $28,2 млрд.

По скорости внедрения технологий искусственного интеллекта одной из ведущих отраслей в АТР является индустрия профессиональных услуг. С 2022 по 2027 год темпы наращивания инвестиций в ИИ в этой сфере вырастут до 22,4 %. Большая часть таких расходов в настоящее время связана с созданием ИТ-инфраструктуры для ИИ-систем, в том числе платформ для облачных вычислений и хранения данных, в банковской сфере. Широкое применение ИИ отмечается в розничной торговле, где передовые технологии помогают компаниям устанавливать динамическое ценообразование, оперативнее реагировать на запросы потребителей и решать возникающие у них проблемы, а также анализировать данные о клиентах и разрабатывать для них наиболее привлекательные персональные предложения.

Особое значение аналитики IDC придают относительно небольшим, но постепенно растущим расходам стран АТР на генеративный искусственный интеллект (GenAI), который, как считают в компании, по мере развития будет находить применение в самых различных областях. К 2027 году рынок GenAI в регионе увеличится на $3 млрд при CAGR в 85%.

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В целом нынешняя приверженность государств АТР инвестициям в ИИ способствует их экономическому росту, цифровой трансформации и технологическому лидерству, считают в IDC.