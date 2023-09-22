Согласно прогнозам IDC, продажа программного обеспечения, оборудования и услуг в области кибербезопасности в Европе в этом году вырастут на 12,2% в стоимостном выражении, несмотря на экономический спад в регионе.

Как следует из прогнозов International Data Corporation (IDC) - международной компании, занимающейся исследованиями и консультированием в области информационных технологий, расходы на обеспечение информационной безопасности, продажа программного обеспечения, оборудования и услуг в области кибербезопасности в Европе в этом году вырастут на 12,2% в стоимостном выражении, несмотря на экономический спад в регионе. Ожидается, что к 2027 году совокупные европейские инвестиции в ИТ-безопасность составят около $79 млрд. Положительная динамика особенно будет наблюдаться в Чехии, где среднегодовые темпы роста профильных расходов (CAGR) достигнут приблизительно 15%, а также в Ирландии и Германии.

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Наиболее быстро инвестиции в информационную безопасность будут расти в сфере здравоохранения, немногим медленнее - в финансовом секторе.

Европейский рынок кибербезопасности демонстрирует устойчивость перед лицом текущих макроэкономических трудностей. IDC ожидает, что продажи программного обеспечения, услуг и оборудования, предназначенных для защиты информационных систем, вырастут на континенте на 12,2% в этом году. Этот прогноз роста на 1,6 пункта выше, чем прогноз, сделанный исследовательской компанией в марте прошлого года.

При этом компанией IDC отмечается, что двузначный рост, по прогнозам, продолжится в ближайшие годы, а в 2027 году выручка составит $79 млрд. Это станет возможным благодаря не очень хорошей динамике в сегментах услуг и программного обеспечения, что компенсирует ожидаемый небольшой рост расходов на оборудование.

Эти позитивные перспективы в определенной степени показывают, что европейские организации признают в надежной безопасности не только расходы, но и стратегические инвестиции. Кроме того, становится очевидным, что растущая зависимость бизнес-операций от технологий в сочетании с растущими угрозами делает необходимым принятие упреждающих мер безопасности. Не говоря уже о том, что последние изменения в европейском законодательстве о кибербезопасности, включая директиву NIS2, также окажут положительное влияние на расходы на кибербезопасность на старом континенте.

И это подтверждает то, что в этом году больше всего увеличатся инвестиции в сферу здравоохранения (+13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) в защиту своих ИС. Рост инвестиций будет заметен в сфере финансов (+13,5%), в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации (+13,1 %), которые сосредоточат свои расходы на защите своих развертываний в областях 5G, а также в Azure IoT Edge – дополнении к IoT Hub, которое позволяет обрабатывать часть данных и событий локально, а не в облаке, уменьшать объем передаваемых в облако данных, а также обеспечивать работу системы при пропадании соединения с облаком.

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В дальнейшем росту соответствующих расходов также будут способствовать последние изменения в законодательстве ЕС - в частности, расширение перечня организаций, относимых к операторам основных услуг, поскольку на такие учреждения распространяются более жесткие требования по обеспечению кибербезопасности.