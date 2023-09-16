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vizir47 За пост начислено вознаграждение
15% из 100 самых просматриваемых сайтов в мире заблокировали GPTBot
15 % из 100 самых посещаемых веб-сайтов в мире заблокировали GPTBot из-за его обвинения в несанкционированном сборе содержимого определенных веб-страниц в течение первых двух недель его использования.

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Исследование, проведенное сайтом Originality.ai, показало, что поисковый робот GPTBot виновен в несанкционированном сборе содержимого определенных веб-страниц. В этой связи до 15 % из 100 самых посещаемых веб-сайтов в мире заблокировали GPTBot в течение первых двух недель его использования.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/418475_O.png

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С инициативой заблокировать доступ GPTBot к своему сайту, чтобы защитить свой контент, выступили уже несколько СМИ. Среди них, в частности, Guardian, CNN, New York Times, информационное агентство Reuters, Radio France, TF1 Group, France Media World, которые прибегли к такой мере после пересмотра условий его использования.

«В наши задачи не входит служить бесплатной пищей для алгоритмов. Индексируя сайты, информация на которых имеет реальную стоимость производства, боты создают для себя ценности с нулевыми затратами», - заявил в интервью изданию  Echos Лоран Фриш, директор по цифровым технологиям и инновационной стратегии Radio France.

Средства массовой информации не единственные, кто блокирует доступ к поисковому роботу OpenAI. Amazon, Shutterstock, WikiHow, Quora, Airbnb и даже Ikea также ограничили доступ GPTBot к своим сайтам.

Некоторые СМИ рассматривают возможность подачи исков против OpenAI за нарушение авторских прав. По словам компании OpenAI, целью этого робота якобы была лишь «помощь искусственному интеллекту этих изданий стать более совершенными.»

 

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#openai #gptbot
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