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Изобретен строительный кирпич, напоминающего элементы Lego
Инновационная конструкция кирпичей позволяет соединять их как в игрушках Lego при возведении стен, балок, перекрытий, крыши, создавать по аналогии Lego различные строительные блоки.

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С древних времен строители используют кирпичи для возведения зданий. Первые терракотовые кирпичи датируются 3000 годом до нашей эры. В XIX веке изобретение искусственных связующих веществ, в том числе цемента, произвело революцию в строительной отрасли, примерно в это же время начали производиться бетонные блоки. В XXI веке две трети зданий в мире построены из железобетона.

Тем не менее создание новых строительных материалов и изыскания в этой области не прекращаются. Появились различные более экологичные альтернативы использования в качестве строительного сырья натуральных материалов и компонентов переработки вторсырья. Также происходит поиск новых форм кирпича и строительных элементов, которые бы упростили и убыстрили возведение зданий.

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И в этом плане обращает на себя внимание разработка базирующейся во Флориде компанией    Renco  не только инновационного состава строительных элементов из минерального композита, армированного волокном (MCFR), но и форма строительных элементов. В частности, тот факт, что предложенная компанией конструкция кирпичей позволяет соединять их как в игрушках Lego при возведении стен, балок, перекрытий, крыши, создавать по аналогии Lego различные строительные блоки.  

Un bloc rapide à mettre en place, autoportant, sans étayage ni coffrage.

RENCO USA

Предлагаемые Renco кирпичи/блоки состоят из переработанного стекловолокна, смеси натуральных минеральных соединений и смолы. При их использовании в нынешнем виде можно возводить конструкции высотой до пяти этажей. По сообщению компании, бригады из примерно одиннадцати рабочих достаточно для строительства трехэтажных зданий с использованием новых строительных элементов. Сборка соединяемых деталей не представляет больших сложностей: используется специальный запатентованный клей, которые наносится с помощью созданных для этого пистолетов, применяются резиновые молотки, чтобы толкать блоки.

Таким образом, как заявляется, использование этой новой системы должно сократить время и стоимость строительства здания. Предлагаемое решение, позволяет избежать ряд проблем в строительной отрасли, включая нехватку рабочей силы и волатильность цен на бетон и сталь. На строительных площадках нет необходимости прибегать к использованию тяжелого оборудования, такого как лифты и краны. Применяемый клей в своей основе имеет метилметакрилат, аналогично тому, который используется в морской, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Кроме того, в производстве нового типа кирпичей используется менее дорогой материал, чем в эквивалентных конструкциях из дерева, бетона или стали.  Постройки по новой технологии и с использованием новых кирпичей, как заявляется,  обладают устойчивостью к ветру со скоростью около 275 миль в час.

Разработка материалов и конструкции строительных блоков проводились компанией Renco в течение последних десяти лет. Новые конструкции прошли испытания в сертифицированных лабораториях на огнестойкость, долговечность и механические свойства, на заражение насекомыми. По данным компании, в рамках испытаний в Турции было изготовлено несколько различных прототипов конструкций. В настоящее время в Палм-Спрингс, штат Флорида, строятся   четыре жилых здания по новой технологии.

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#инновации #новости строительства #строительные кирпичи lego
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