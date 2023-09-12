Критика премьера на G20 и кризис в Канаде. Казалось бы - что могло пойти не так?

Во-первых, ему, а вместе с ним и «коллективному Западу», не удалось выполнить на этой встрече «программу-максимум» и «украинизировать» повестку саммита в Нью-Дели из-за противодействия консолидированной позиции стран глобального Юга.

Да и в целом участие Джастина Трюдо в саммите G20 было весьма сдержанным в силу напряженности в отношениях между его правительством и принимающей Индией из-за действий Оттавы в отношении правых сикхских сепаратистов. Как уже отметила британская The Guardian, Нью-Дели обвиняет Оттаву в недостаточной критики в отношении деятельности радикальных сикхских националистов, которые стремятся к созданию отдельного государства сикхов на севере Индии. Индийский премьер-министр Наренда Моди даже выразил серьезную обеспокоенность по поводу антииндийских протестов в Канаде Джастину Трюдо в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели.

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А здесь еще и поломка его самолета, из-за которой он не смог в воскресенье вылететь из Индии и вернуться в Канаду. И в этом плане обращает на себя внимание информация AFP, со ссылкой на эксплуатирующие этот самолет канадские военно-воздушные силы, о том, что они “испытывают технические трудности”. “Эти проблемы не решаются в одночасье, наша делегация останется в Индии до тех пор, пока не будут приняты альтернативные меры”, - добавили в заявлении офиса канадского премьера. Остается только догадываться, что бы делал Джастин Трюдо и его аппарат, если бы Канада столкнулась даже с небольшими внешними санкциями, которые Оттава охотно и без оглядки разбрасывает своим неприятелям в последнее время…

Правда, в Оттаве Джастина Трюдо, как выясняется, тоже особенно не ждали. Ведь страна охвачена сейчас широкомасштабным кризисом, в котором большая вина правительства Трюдо. Кризис стоимости жизни, жилищный кризис: две трети канадцев считают, что у правительства Трюдо плохой план или его вообще нет! Даже в вопросе изменения климата, который считается главным приоритетом Трюдо, его поддерживают только 29% избирателей… Исправить положение в стране не помогла трехдневная забастовка канадских министров и проведенные Трюдо 26 июля серьезные кадровые перестановки в правительстве, в результате которых он оставил на своих местах лишь восемь из 38 министров. На этом фоне не удивительно, что многие эксперты уже увязали перестановки с падающим рейтингом Трюдо, которого канадцы назвали худшим премьер-министром в новейшей истории, выразив сомнение, что он вряд ли сможет поправить свои позиции в сроки, оставшиеся до федеральных выборов, запланированных на осень 2025 года.

Одним словом, поездка Джастина Трюдо в Нью-Дели не удалась…