Председатель Избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила прошедшие выборы. В четырех новых территориях России они впервые прошли по российскому законодательству.

Центральная избирательная комиссия России объявила, что "Единая Россия" заняла первое место на региональных выборах на четырех новых территориях России. Выборы в этих регионах по российскому законодательству прошли впервые.

Председатель Избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила выборы. Особо отметив, что Белгородчина - это героическая область с героическими людьми, Памфилова указала на решение Избиркома Белгородской области по причинам безопасности отложить голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа. Также в запланированное время не состоялись выборы депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения.

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«За выборами на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей вели наблюдение 33 зарубежных эксперта из 21 страны, - сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. - Они отметили соблюдение всех стандартов электорального права, их прозрачность и открытость, а также высокую явку избирателей и их свободную волю".





Несмотря на резкое осуждение со стороны Запада, Россия в 2022 году провозгласила присоединение четырех территорий к России – Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР – в результате прошедших там референдумов.

Хотя на этих территориях все еще бушуют бои, и украинская армия пытается продемонстрировать свое «контрнаступление», власти этих четырех регионов в тесном сотрудничестве с Москвой изо всех сил стараются наладить там нормальную жизнь. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо объявил пятницу нерабочим днем в связи с проведением выборов.

Жители указанных регионов активно проголосовали на этих выборах, несмотря на противодействие Украины и ее западных спонсоров. В ДНР и ЛНР выбирали депутатов народных советов, в Херсонской области — региональную Думу, в Запорожской — законодательное собрание. По завершению выборов местные парламенты изберут глав новых регионов.

Это голосование прошло за несколько месяцев до президентских выборов в России, запланированных на начало 2024 года, которое подтвердило авторитет Кремля и проводимую им политику. Всех волнует только одна проблема: события на Украине и быстрейшее возвращение новых регионов к мирной безопасной жизни.