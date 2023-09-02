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США ограничивают экспорт чипов ИИ для арабских государств
На фоне сближения ряда стран Ближнего Востока с Пекином, США расширили ограничения на экспорт сложных чипов искусственного интеллекта Nvidia и AMD помимо Китая и в ряд других регионов, включая некоторые страны Ближнего Востока.

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Согласно сообщению  Reuters, США расширили ограничения на экспорт сложных чипов искусственного интеллекта Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) помимо Китая и в ряд других регионов, включая некоторые страны Ближнего Востока. Тем самым власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях, особенно на фоне произошедшего в последнее время сближения ряда стран Ближнего Востока с Пекином.

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Калифорнийская технологическая компания Nvidia 28 августа сообщила, что ее высокопроизводительные чипы A100 и H100, которые ускоряют машинное обучение в приложениях искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, были внесены в список “запрещенных к экспорту” помимо Китая и России в некоторые страны Ближнего Востока. В частности, в этом сообщении было указано: “Правительство США проинформировало нас о дополнительном лицензионном требовании для подмножества продуктов A100 и H100, предназначенных для определенных клиентов и других регионов, включая некоторые страны Ближнего Востока”. При этом Nvidia не уточнила, какие страны на Ближнем Востоке будут затронуты такими ограничениями. Nvidia также сообщила, что большая часть выручки компании в размере 13,5 миллиардов долларов в закончившемся 30 июля финансовом квартале пришлась на Соединенные Штаты, Китай и Тайвань. Лишь около 13,9% продаж пришлось на все остальные страны вместе взятые, из которых доля стран Ближнего Востока незначительна.

Министерство торговли США, которое управляет лицензионными требованиями к экспорту, заявило, со своей стороны, что США якобы "не блокировали продажи чипов на Ближний Восток", и отказалось комментировать, вводило ли оно новые требования к конкретным американским компаниям.

США обычно вводят экспортный контроль по соображениям национальной безопасности. Такой шаг был предпринят Вашингтоном в прошлом году на фоне обострения отношений с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня, где производятся чипы для Nvidia и почти всех других крупных производителей чипов. В октябре 2022 года администрация Байдена опубликовала список мер экспортного контроля, включая отключение Китая от получения некоторых полупроводниковых чипов, производимых в любой точке мира на американском оборудовании.

В связи с этим Nvidia и AMD в сентябре прошлого года сообщали, что получили лицензионные ограничения и экспорт чипов AMD искусственного интеллекта MI250 в Китай был приостановлен. С тех пор Nvidia, AMD и Intel были вынуждены создать менее мощные чипы искусственного интеллекта, которые можно было экспортировать на китайский рынок.

Япония и Нидерланды ввели аналогичные ограничения в 2022 году.

Как сообщали СМИ США, этот шаг значительно расширил возможности Вашингтона по замедлению технологического и военного прогресса Пекина. Без американских чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia и AMD, китайские организации якобы не смогут эффективно осуществлять свои передовые программы по распознаванию изображений и речи, а также ряд других задач. Распознавание изображений и обработка естественного языка широко распространены не только в потребительских приложениях смартфонов. Но также и в военных целях, таких как поиск на спутниковых снимках оружия или военных баз, фильтрация цифровых сообщений в целях сбора разведывательных данных.

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