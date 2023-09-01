24 августа Зеленский объявил о создании нового подразделения ВМС Украины - 385-ой отдельной бригады, использующей “целый ряд морских беспилотных систем специального назначения”.

Морские беспилотники в последнее время все активнее стали использоваться военно-морскими силами во многих странах, но Украина стала первой, кто сформировал специализированное подразделение, использующее начиненные взрывчаткой такие беспилотники.

24 августа, в рамках празднования Дня независимости, президент Зеленский объявил о создании такого уникального подразделения ВМС Украины - 385-ой отдельной бригады, использующей “целый ряд морских беспилотных систем специального назначения”.

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Как следует из публикаций украинских СМИ, у ВСУ имеется несколько типов таких морских беспилотников разных производителей. Некоторые из них специально разработаны по заказу украинской разведки. Но есть и такие, которые созданы частным сектором, в том числе и с опорой на краудфандинговое финансирование. Такое дублирование производства имеет как плюсы, так и минусы.

О первом поколении "морских беспилотников" впервые сообщалось в сентябре 2022 года – после их использования в террористической атаке 29 октября 2022 года на Севастополь. Эти первые беспилотники представляли собой нечто среднее между гидроциклом и каноэ. В последующем при их создании прослеживается стремление ВСУ сделать беспилотники более быстроходными и малозаметными, намного меньше, чем могла бы быть лодка с экипажем.

Недавно на вооружение ВСУ были представлены морские беспилотники Magura госпредприятия "Спецтехноэкспорт". Magura расшифровывается как морской беспилотный роботизированный аппарат. Он имеет грузоподъемность в 320 кг, его максимальная скорость составляет 42 узла, а заявленная дальность плавания - 450 морских миль (833 км).

Другая тип – «Морской малыш». Он больше, чем Magura, создан по заказу Службы безопасности Украины и производится украинскими предприятиями. Сообщается, что он может быть оснащен боезарядом весом 860 кг, что намного больше, чем у других моделей. Он был использован в террористической атаке на Крымский мост 17 июля с.г.

Более простые беспилотные морские аппараты создаются на основе гидроциклов, уже неоднократно были замечены у берегов Севастополя. Из публикуемых сообщений СМИ неясно, были ли они оснащены взрывным устройством или использовались в качестве приманки. Вполне понятно, что они гораздо дешевле и проще в изготовлении, но, как правило, менее эффективны.

Имеются у ВСУ и беспилотные подводные аппараты, которые, по своей сути, более незаметны. Известно, что украинские компании в последнее время стали активно разрабатывать такие подводные беспилотники.

В мае 2023 года беспилотный подводный аппарат Toloka TK-150 был представлен на церемонии открытия Brave 1 – украинского правительственного технологического кластера, объединяющего разработчиков из государственного, военного и частного секторов. Toloka TK-150 – это достаточно небольшой беспилотник длиной всего 2,5 метра, способный работать с использованием сенсорной мачты для навигации и идентификации своей цели.

Совсем недавно производственная группа AMMO Ukraine представила свой подводный боевой беспилотник "Маричка". Он намного больше, чем Toloka TK-150: его длина составляет 6 метров, а диаметр - 1 метр. Компания AMMO Ukraine сообщила, что этот беспилотник можно использовать для поражения военных кораблей и мостов, а также для сбора разведданных и транспортировки грузов. Для финансирования производства этого беспилотника AMMO Ukraine привлекает краудсорсинговое финансирование.

Вполне вероятно, что существуют и другие модели морских беспилотных аппаратов, которыми будет оснащаться только что созданная в ВСУ 385-я отдельная бригада.