На фоне провала антироссийских санкций и массового обнищания европейцев, авторитетные европейские источники указывают истинные причины такой ситуации, обвиняя корпорации в непомерной жадности к сверхприбылям.

После начала Россией спецоперации на Украине по денацификации киевского режима, Европа, следуя указаниям из Вашингтона, ввела несколько раундов жестких антироссийских санкций. Однако сегодня уже многие зарубежные СМИ и политики вынуждены признать обратный эффект от этих ограничений, который привел к высокой инфляции на Старом континенте, развалу экономики, обнищанию европейского населения. Среди европейцев растет беспокойство по поводу проблем, которые санкции создают для них самих.

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Число банкротств предприятий и компаний в Евросоюзе каждый квартал растет ошеломляющими темпами, причем происходит это во всех секторах экономики. В лидерах банкротов предприятия сферы гостиничных услуг и общественного питания. Как сообщает Eurostat, это самые высокие темпы кризисных проявлений, начиная с 2015 года, когда эти данные стали фиксировать. Странами с самым высоким ростом числа заявлений на банкротство по сравнению с предыдущим кварталом стали Венгрия (40,8%), Латвия (24,8%), Эстония (24,6%).

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, так называемый «европейский локомотив» - Германия станет единственной крупной экономикой мира, которая не вырастет в этом году. Недавно агентство Reuters сообщило, что «во втором квартале 2023 года Германия оставалась худшей из основных экономик еврозоны».

Инфляция стала тяжелым бременем для экономик многих стран мира, а политики оказались не в силах взять рост цен под контроль, пишет The New York Times. Польша вышла на первое место в ЕС по уровню инфляции, признают СМИ этой страны, где цены на товары и услуги выросли на 11,5%, поставив тем самым рекорд еврозоны. Антироссийские санкции лишь ускорили закат западной гегемонии, указывают американские СМИ и подчеркивают, что попытки оказать давление на Россию не только провалились, но и привели к противоположному результату.

Пытаясь увести общественное мнение от обсуждения истинных причин разразившегося на Западе кризиса и обнищания населения, там пытаются указать лишь на энергетический кризис в Европе и высокую стоимость жизни, вызванную ростом инфляции (прежде всего повышением цен на продукты питания). Однако все чаще в последнее время весьма авторитетными источниками указываются и другие причины.

Так, Международный валютный фонд поделился своей позицией по этому вопросу, прямо указав, что в значительной степени нынешняя инфляция обусловлена жадностью корпораций к сверхприбылям и непомерной маржой. «На рост корпоративных прибылей приходится почти половина роста инфляции в Европе за последние два года, поскольку компании повысили цены намного сильнее, нежели произошли скачки цен на импортируемые энергоносители», - отмечается в исследовании МВФ.