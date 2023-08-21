Как свидетельствуют результаты деятельности в Африке Интерпола, киберпреступность, к сожалению пустила свои корни и на этом континенте.

Как свидетельствуют результаты деятельности в Африке Интерпола, киберпреступность, к сожалению пустила свои корни и на этом континенте. В результате преступной деятельности был нанесен ущерб на сумму более 40 миллионов долларов США. Указанные выявленные преступления доказывают оправданность создания в 2021 году специализированного африканского бюро по борьбе с киберпреступностью в этой крупнейшей в мире международной полицейской организации.

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Источник: Interpol

Так, последняя операция, проведенная Интерполом при поддержке Afripol и нескольких частных организаций (Group-IB, Uppsala Security, Trend Micro, Kaspersky и Coinbase), привела к аресту 14 человек, подозреваемых в серьезных киберпреступлениях. Получившая название Africa Cyber Surge II, эта скоординированная акция, начатая в апреле 2023 года, вскрыла в 25 африканских странах значительную криминальную инфраструктуру. Было выявлено более 20 тысяч подозрительных сетей, в том числе 14 134 IP-адреса жертв, пострадавших от кражи данных, 3786 незаконных серверов, 1415 фишинговых доменов, 939 мошеннических IP-адресов и более 400 URL-адресов или ботнетов, связанных с киберпреступной деятельностью.

Согласно заявлению Интерпола для печати, «в Камеруне на основании информации, предоставленной Кот-д'Ивуаром, были арестованы трое подозреваемых в онлайн-мошенничестве по продаже произведений искусства на сумму 850 000 долларов США. Власти Нигерии арестовали подозреваемого в мошенничестве в отношении жителя Гамбии. Полиция Маврикия арестовала двух граждан, в Гамбии были отключены 185 интернет-протоколов (IP), связанных со вредоносной деятельностью. Два сайта даркнета были закрыты в результате действий камерунских властей. В Кении власти объявили в розыск 615 хостинг-провайдеров вредоносных программ».

Операции Africa Cyber Surge II предшествовали недельные имитационные учения в Танзании по расследованиям киберпреступлений и в области использования криптовалют, в ходе которых должностные лица из 20 африканских стран получили знания и навыки, необходимые для успешного проведения расследований. Указанная операция получила финансовую поддержку со стороны Великобритании, Германии, Евросоюза.