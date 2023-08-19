Космические силы США создают новое подразделение, полностью нацеленное на спутники других стран. Его официальное начало функционирования произойдет 11 октября с.г.





Звездные войны возвращаются.

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У космических сил США (USSF) в самое ближайшее время должно появиться новое опорное подразделение в будущих конфликтах: 75-я эскадрилья разведки, наблюдения и разведки (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Squadron - ISRS). Как сообщает Interesting Engineering, это будет первое подразделение, полностью нацеленное на спутники других стран, официальное начало функционирования которого произойдет 11 октября с.г.

75-я эскадрилья ISRS будет входить в хорошо известное подразделение Space Delta 7, задачей которого является разведка космических возможностей других стран. Согласно пресс-релизу USSF, новое подразделение будет отслеживать и определять потенциальные цели, что предполагает блокирование или уничтожение "вражеских спутников". Церемония учреждения 75-ой эскадрильи ISRS состоялась на базе Петерсон в Колорадо, где был обнародован герб этого подразделения с изображенным на нем олицетворения смерти - Мрачного Жнеца, точнее скелета в капюшоне со свечением в левом глазу. Этот «персонаж» находится в центре греческой буквы Дельта над цифрой 75.

Космические силы США еще в 2020 году опубликовали документ в виде военной доктрины на шестидесяти четырех страницах под названием "Космическая мощь". В нем говорится, что различные действия противников «значительно увеличили вероятность войны в космической области». Эта доктрина Соединенных Штатов по сути знаменует отход от многолетних международных усилий по неиспользованию космического пространства в военных целях. Как заявляют сами представители ISRS, тем самым «не только создается самостоятельное подразделение целенаведения космических сил, но и меняются способы такой работы в военном сообществе США, когда дело доходит до космоса и электромагнитной войны».

Также указывается, что 75-ая эскадрилья ISRS проанализирует «угрозы со стороны враждебных космических сил». Это означает, что она будет в первую очередь исследовать действия своих аналогов в других странах, чтобы противостоять потенциальным атакам на американские спутники.