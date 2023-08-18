С учетом особой важности самолётов-заправщиков, ВВС США приступили к разработке заправщика нового поколения JetZero, первый полет которого планируется в 2027 году .





Как известно, роль самолётов-заправщиков очень важна. Именно они позволяют действовать и выполнять задачи дальней авиации, топливные заправщики позволяют оперативно увеличить радиус действия ударных группировок и дальность выполнения боевых операций.

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Еще недавно ВВС США заявляли, что в рамках программы закупок «KC-Y» планируется заказать у Boeing 179 самолетов-заправщиков K-46A Pegasus, в связи с чем возник альянс, созданный Lockheed-Martin и Airbus Defense & Space вокруг тендера, основанного на A330 LMXT.

Однако в марте с.г. менеджер по закупкам ВВС США Эндрю Хантер заявил, что этот заказ будет сокращен до 75 самолетов KC-46A Pegasus, чтобы обеспечить финансовые возможности для перехода к следующей программе закупок «KC-Z», предусматривающей разработку самолета-заправщика нового поколения.

С учетом этого Центр управления жизненным циклом ВВС США (AFLCMC) уже направил запрос промышленности о предоставлении информации в рамках программы «Усовершенствованный тип систем дозаправки в воздухе» (Advanced Aerial Refueling Family of Systems - AAR FoS) для разработки нового типа самолетов-заправщиков. При этом указывалось, что такие самолеты-заправщики должны иметь дополнительные функции, среди которых, в частности: способность вести радиоэлектронную борьбу, дозаправка беспилотников в воздухе, способность действовать в сложных условиях. С учетом этого следует предположить, что скрытность будет ключевым элементом нового типа таких самолетов.

В то же время управление оборонных инноваций Пентагона (DIU) направило еще один запрос о предоставлении информации, касающийся разработки новых транспортных самолетов со встроенным фюзеляжем (Blended Wing Body – BWB), которые, как указывалось, являются более экономичными по расходу топлива. Из того расчета, что подобная конфигурация позволит сократить потребление топлива на 30%, а также минимизировать показатель «эквивалентной площади радара» (Surface Equivalente Radar - SER) и возможность детектирования такого транспортного самолета, по примеру, в частности, конфигурации «Стелс».

Еще в начале года глава ВВС США Фрэнк Кендалл утверждал: «Традиционный подход превращения коммерческого самолета, такого как DC-10 или B-767, в заправщик или грузовой самолет [...] больше не будет удовлетворять потребности ВВС США, поскольку противники, такие как Китай, способны обнаруживать, отслеживать и сбивать самолеты. Американские самолеты летают на все большие и большие расстояния, поэтому заправщики должны проектироваться с учетом их живучести».

Как бы то ни было, разработка ВВС США нового транспортного самолета в конфигурации BWB началась и «стартап» JetZero занялся разработкой прототипа под названием XBW-1, первый полет которого запланирован на 2027 год. Хотя пока эта программа не увязывается с этапом «KC-Z», тем не менее она явно рассчитана на то, чтобы ВВС США смогли в реализации этого проекта уточнить свои ожидания и потребности в отношении будущего самолета-заправщика. Как пояснил Фрэнк Кендалл, эта программа также направлена на «укрепление оборонно-промышленной базы США и удержание лидерства над Китаем». Явно сделав таким образом намек, что этот проект может иметь и «коммерческое» использование в гражданском секторе, в виде еще и гражданского транспортного самолета нового поколения.

Хотя сумма контракта JetZero пока нигде не указывается, тем не менее, из бюджетных документов ВВС США видно намерение инвестировать 235 миллионов долларов в течение ближайших четырех лет, чтобы «ускорить разработку этой технологии». Эти усилия должны быть дополнены частными инвестициями.

Из программы JetZero следует о намерении воспользоваться при создании нового типа транспортного самолета опытом Northrop Grumman, производителя «летающих крыльев» YB-35/49, B-2 и B-21. Одна из ее дочерних компаний, Scale Composite, должна будет собрать прототип XBW-1 на своем заводе в Мохаве. (Калифорния).

Концепция самолета со встроенным фюзеляжем не нова. Его предшественником еще в конце 1930-х годов был Junkers G 38. Boeing и НАСА проводили программу в этой области с X-48 в период с 2007 по 2013 год. Нынешнее руководство ВВС США объясняет, что успешное использование новейших технологических достижений в области проектирования конструкций, более совершенные технологии изготовления материалов и ряд других аспектов делают возможным крупномасштабное производство таких транспортных самолетов нового поления, причем не только в интересах вооруженных сил.