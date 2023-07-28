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В городах США с наибольшим уровнем преступности у власти стоят демократы

Хотя многие жители США и говорят, что в стране растет преступность, нынешняя власть стремится не комментировать эти сюжеты по политическим соображениям, а ФБР - из-за несовершенной системы статистической отчетности
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В последнее время американские СМИ довольно часто говорят, что «все больше американцев уверены в росте преступности в их городе». Однако официальных подтверждений такой тенденции со стороны, например ФБР, обычно не приводится. 

              Kevork Djansezian/Getty Images

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В развязавшейся по этому вопросу дискуссии в США среди причин, в частности, указывается, что эта проблема успешно используется политическими партиями в предвыборных баталиях, чтобы обелить отдельные власти или наоборот – выставить их виновными. В определенной степени фактором, способствующим манипулированию этой темой, является откровенно несовершенная система статистики преступлений в стране. А посему, весьма часто новая государственная администрация вносит свои коррективы в формат такой отчетности.

Поэтому не удивительно, что январе 2021 года ФБР официально изменило свой метод сбора данных с базовой единой системы отчетности о преступлениях, которая по сути отражала лишь «эпизоды преступлений» (в которой в серии преступлений регистрируются только самые тяжкие преступления), на Национальную систему отчетности о происшествиях (NIBRS). Еще не все полицейские округа представили свои статистические данные. Но информация, которая уже имеется, ужасает.

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Это изменение системы подсчета произошло незадолго до вступления Джо Байдена в Белый дом. Система NIBRS требует, чтобы представлялись более подробные сведения по преступности, однако это замедлило переход на новую систему. В результате, в 2021 году только 63% правоохранительных органов передали данные NIBRS в ФБР. Поэтому до настоящего времени еще так и не опубликованы полные данные по преступности за 2020-2022 годы, что затрудняет оценку фактического роста или снижения общей преступности за последние несколько лет. Так, в частности, некоторые крупные полицейские управления возобновили передачу данных ФБР только в 2022 году. Однако, два крупнейших полицейских управления США, полиция Нью-Йорка и полиция Лос-Анджелеса, по-прежнему отсутствуют в федеральных данных.

ФБР планирует опубликовать полный отчет о преступности со всеми детализированными сведениями до выборов в 2024 году, Однако нельзя исключать, что это так и не случится, такая информация появится только после выборов. Прежде всего из-за того, что придание гласности ситуации в этой сфере по периоду пребывания в стране у власти демократов будет им явно невыгодно.

При этом следует отметить, что из изменения методов сбора данных агентствами, в том числе ФБР, демократы уже получили для себя некоторую выгоду. Дело в том, что эти изменения оказались идеально приуроченными к кризису пандемии Covid-19, беспорядкам с BLM и инфляционному кризису - трем событиям, которые привели к увеличению числа убийств и грабежей. Однако, имея ограниченные статистические сведения, подтверждающие это, демократы делали все необходимые заявления, которые они хотели.

Если правящий истеблишмент планировал скрыть ситуацию со всплеском преступности, то сейчас самое подходящее время для бюрократической перезагрузки сбора информации. В результате, когда прошлой осенью ФБР опубликовало свои данные о преступности в стране за 2021 год, оно не смогло сказать, выросла ли преступность, снизилась или осталась неизменной. Поэтому ФБР ограничилось заявлением, что все три сценария были возможны и никакой из них невозможно подтвердить из-за недостатков в сборе данных.

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Эти пробелы регулярно использовались, в основном демократами  и подконтрольными им средствами массовой информации, поскольку из-за недостатка информации создается впечатление, что количество насильственных преступлений якобы сокращается. Но такое впечатление основано лишь на голословных оценках, и не базируется на конкретной отчетности. Кроме того, весьма часто такие оценки основываются только на «успешных» раскрытиях убийств, а не на сведениях о покушениях на убийство, нападении при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях, включающих насильственные действия.

Тем не менее, как свидетельствуют независимые исследования, с применением полные статистических данные до 2020 года и дополненных доступными после 2020 года сведениями, города, возглавляемые демократами, по-прежнему возглавляют список с самым высоким уровнем преступности в США. Так, из 20 самых криминальных городов  США (с наибольшим количеством убийств, непредумышленных убийств, нападениями при отягчающих обстоятельствах, изнасилованиями и грабежами) 17 находятся под контролем демократов. Речь идет, в частности, о следующих городах: Чикаго, Миннеаполис, Новый Орлеан, Лансинг, Нэшвилл, Анкоридж, Сан-Бернардино, Окленд, Индианаполис, Спрингфилд (Миссури), Альбукерке, Стоктон, Рокфорд, Кливленд, Милуоки, Литл-Рок, Мемфис, Балтимор, Детройт, Сент.

Одним из таких городов (Стоктон, Калифорния) ранее управляли демократы, а теперь там во главе встал мэр-республиканец, который вступил в должность в 2021 году, когда стал наблюдаться кризис в отчетности по преступлениям. В другом (Спрингфилд, Миссури) во главе стоит независимый мэр, а в Анкоридж мэром является республиканец.

Тем е менее фактом остается то, что из десяти городов с наибольшим количеством преступлений   против собственности все, за исключением Стоктона, управляются демократами.

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На этом фоне правомерны появляющиеся в американских СМИ вопросы: как насчет «левых» городов, которые попадают в заголовки газет и социальных сетей и в которых процветает преступность? А также, как насчет таких городов, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско? - Однако многие из этих городов не передают ФБР все данные о преступности, ссылаясь на новую систему NIBRS. Например, город Сан-Франциско не планирует   предоставлять ФБР полные и точные отчеты о преступности до 2025 года. – То есть не будет полной статистики преступности до выборов 2024 года.

Поэтому, как отмечают многие американские обозреватели, когда вы видите, как демократы, такие как Джо Байден и Гэвин Ньюсом, хвастаются  снижением уровня преступности или говорят о «завышенных представлениях о преступности», необходимо помнить, что, когда статистика неполная, они говорят все, что им вздумается и что подходит под их текущую пропагандистскую кампанию. И в этом случае американцам остается только воочию самим убедиться в обострении проблемы по отголоскам тех или иных преступных событий, или по сообщениям альтернативных СМИ.

Сегодня многие обозреватели признают, что всплеск преступности, безусловно, происходит при власти демократов. Причиной этому является, как указывается, не только залоговая реформа, которую демократы пытаются сочетать с лозунгом "Сократить финансирование полиции", который демонизирует правоохранительные органы. Не секрет, что окружные прокуроры-демократы, такие как Элвин Брэгг (Alvin Bragg) из Нью-Йорка, отказываются возбуждать уголовные дела за правонарушения, приводящие к снижению качества жизни, и даже за хранение оружия. И поэтому, по сути, все ведет к тому, что дело решается в пользу преступников, а не жертв, в результате чего растет преступность

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Теги

сша преступность несовершенная статистическая отчетность по преступности провал политики демократов
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