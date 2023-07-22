Саудовская монархия активно использует лоббирование, чтобы донести свою трактовку событий и происходящих процессов до политического истеблишмента Запада, от которого во многом зависит судьба ряда региональных вопросов.

Аравийские монархии и, особенно, саудовская, ставят все более амбициозные задачи продвижения национальных интересов за пределами своего региона. Они стремятся донести свою трактовку событий и происходящих процессов до политического истеблишмента США и Западной Европы, так как от них во многом зависит судьба ряда региональных вопросов. Для оказания влияния на принимаемые решения монархии обращаются к услугам профессиональных посредников — лоббистов.

Яркой иллюстрацией использования такой политики лоббирования могут, как представляется, служить действия Саудовской Аравии в последний период по усилению своего влияния в странах Запада. В частности, лобби, которое она организовала, направлено на то, чтобы на Западе не говорили о социальных проблемах этой страны и о недостаточном соблюдении прав человека там, а были бы уверены в неподкупности и некоррумпированности королевства и его властных представителей.

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Yuri Kadobnov/AFP

В течение долгого времени Эр-Рияд с пренебрежением и безразличием относился к международному мнению, довольствуясь контролем над несколькими арабскими газетами и СМИ. В частности такими, как хорошо известное и признанное на Западе издание «Шарк аль-Авсат», 10 арабских телеканалов и 7 радиостанций. И этого оказалось в определенной степени достаточным, чтобы погасить возникшие в определенные этапы нападки на Саудовскую Аравию из-за якобы возможной ее причастности к терактам 11 сентября, в которых участвовали 15 саудовцев из 19 террористов. В результате «сенатская комиссия по терактам 11 сентября», в частности, не нашла доказательств государственной причастности королевства и его госчиновников к действиям «Аль-Каиды» (террористическое формирование запрещено в России).

Затем было «дело Хашогги» - зверское убийство саудовского журналиста-правозащитника Джамаля Хашогги 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, накал по которому Эр-Рияду также вовремя удалось потушить.

В своих действиях по усилению влияния на Западе Саудовская Аравия разработала успешную линию, нацеленную на три категории лиц, формирующих общественное мнение.

Во-первых, это лица, принимающие политические решения, которые после каждого визита в Эр-Рияд возвращаются в свои страны с «письмами о намерениях», выраженными в миллиардах долларов. Наглядным подтверждением этому могут служить, в частности, такие «намерения», подписанные с бывшим французским премьером Эммануэлем Вальсом на 10 млрд евро 15 октября 2015 года в Эр-Рияде. Или же «соглашение о намерениях», заключенное 10 марта с.г. министром обороны Великобритании Бен Уоллесом. Ну и, конечно, не стоит забывать о «намерениях» с Дональдом Трампом на заключение Саудовской Аравией оружейного контракта на 110 млрд.долларов. Не являясь официальными контрактами, такие «намерения» позволяют западному политику повысить свои рейтинговые показатели, а взамен он оказывает Эр-Рияду соответствующие услуги, лоббируя королевство в различных вопросах.

Для бизнесменов весьма притягательным стал саудовский «Давос пустыни» - место контактов и анонсов таких внушительных проектов, как гигантский Неом (200 миллиардов долларов) - футуристический город, превышающий по размерам Иль-де-Франс или любой другой западный центр новых технологий. Еще один мегапроект: около пятидесяти островов в Красном море превратились в роскошные морские курорты, не подпадающие под законы шариата. Объявления об амбициозных проектах в этой стране регулярны, и охватывают различные сферы деятельности. Среди которых, например, последнее стремление наследного принца Бен Салмана сделать из Саудовской Аравии туристическую и футбольную Мекку.

Еще одним весьма важным направлением стала работа с элитой мусульманских общин за границей. И здесь, в частности, успешно используется Эр-Риядом выдача виз для паломничества, что стало наиболее эффективным способом заставить замолчать любую критику в адрес королевства, немедленно приравниваемую к критике в адрес ислама.