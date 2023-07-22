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Как Саудовская Аравия использует лоббирование для усиления своего влияния на Западе
Саудовская монархия активно использует лоббирование, чтобы донести свою трактовку событий и происходящих процессов до политического истеблишмента Запада, от которого во многом зависит судьба ряда региональных вопросов.

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Аравийские монархии и, особенно, саудовская, ставят все более амбициозные задачи продвижения национальных интересов за пределами своего региона. Они стремятся донести свою трактовку событий и происходящих процессов до политического истеблишмента США и Западной Европы, так как от них во многом зависит судьба ряда региональных вопросов. Для оказания влияния на принимаемые решения монархии обращаются к услугам профессиональных посредников — лоббистов.

Яркой иллюстрацией использования такой политики лоббирования могут, как представляется, служить действия Саудовской Аравии в последний период по усилению своего влияния в странах Запада. В частности, лобби, которое она организовала, направлено на то, чтобы на Западе не говорили о социальных проблемах этой страны и о недостаточном соблюдении прав человека там, а были бы уверены в неподкупности и некоррумпированности  королевства и его властных представителей.

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           Yuri Kadobnov/AFP

В течение долгого времени Эр-Рияд с пренебрежением и безразличием относился к международному мнению, довольствуясь контролем над несколькими арабскими газетами и СМИ. В частности такими, как хорошо известное и признанное на Западе издание «Шарк аль-Авсат», 10 арабских телеканалов и 7 радиостанций. И этого оказалось в определенной степени достаточным, чтобы погасить возникшие в определенные этапы нападки на Саудовскую Аравию из-за якобы возможной ее причастности к терактам 11 сентября, в которых участвовали 15 саудовцев из 19 террористов. В результате «сенатская комиссия по терактам 11 сентября», в частности, не нашла доказательств государственной причастности королевства и его госчиновников к действиям «Аль-Каиды» (террористическое формирование запрещено в России).

Затем было «дело Хашогги» -  зверское убийство саудовского журналиста-правозащитника Джамаля Хашогги 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, накал по которому Эр-Рияду также вовремя удалось потушить.

В своих действиях по усилению влияния на Западе Саудовская Аравия разработала успешную линию, нацеленную на три категории лиц, формирующих общественное мнение.

Во-первых, это лица, принимающие политические решения, которые после каждого визита в Эр-Рияд возвращаются в свои страны с «письмами о намерениях», выраженными в миллиардах долларов. Наглядным подтверждением этому могут служить, в частности, такие «намерения», подписанные с бывшим французским премьером Эммануэлем Вальсом на 10 млрд евро 15 октября 2015 года в Эр-Рияде. Или же «соглашение о намерениях», заключенное 10 марта с.г. министром обороны Великобритании Бен Уоллесом. Ну и, конечно, не стоит забывать о «намерениях» с Дональдом Трампом на заключение  Саудовской Аравией оружейного контракта на 110 млрд.долларов. Не являясь официальными контрактами, такие «намерения» позволяют западному политику  повысить свои рейтинговые показатели, а взамен он оказывает Эр-Рияду соответствующие услуги, лоббируя королевство в различных вопросах.

Для бизнесменов весьма притягательным стал саудовский «Давос пустыни» - место контактов и анонсов таких внушительных проектов, как гигантский Неом (200 миллиардов долларов) - футуристический город, превышающий по размерам Иль-де-Франс или любой другой западный центр новых технологий. Еще один мегапроект: около пятидесяти островов в Красном море превратились в роскошные морские курорты, не подпадающие под законы шариата. Объявления об амбициозных проектах в этой стране регулярны, и охватывают различные сферы деятельности. Среди которых, например, последнее стремление наследного принца Бен Салмана сделать из Саудовской Аравии туристическую и футбольную Мекку.

Еще одним весьма важным направлением стала работа с элитой мусульманских общин за границей. И здесь, в частности, успешно используется Эр-Риядом выдача виз для паломничества, что стало наиболее эффективным способом заставить замолчать любую критику в адрес королевства, немедленно приравниваемую к критике в адрес ислама.

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#сша #саудовская аравия #западная европа #лобби
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